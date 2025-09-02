Vučić u Pekingu, sastaje sa Putinom i Sijem

Slobodna Evropa pre 1 sat
Vučić u Pekingu, sastaje sa Putinom i Sijem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posetu Kini, gde će na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, prenela je 2. septembra Radio-televizija Srbije (RTS).

Tokom posete Pekingu, Vučić će se sastati sa Sijem i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i s drugim visokim zvaničnicima i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju s medijima. Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja. Zvanični Beograd godinama unazad održava veze sa režimima u Rusiji, Kini, Belorusiji, Venecueli i Iranu, uz tek deklarativne kritike iz
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Vučić doputovao u Kinu, sastaće se sa Sijem i Putinom

Vučić doputovao u Kinu, sastaće se sa Sijem i Putinom

RTS pre 43 minuta
Predsednik Vučić stigao u Kinu, sastanci sa Sijem i Putinom

Predsednik Vučić stigao u Kinu, sastanci sa Sijem i Putinom

RTV pre 1 sat
Vučić je stigao: Počinje poseta Kini

Vučić je stigao: Počinje poseta Kini

Danas pre 1 sat
Vučić u Pekingu: Sastaje se sa Putinom i Si Đinpingom

Vučić u Pekingu: Sastaje se sa Putinom i Si Đinpingom

Blic pre 58 minuta
Vučić stigao u Peking, sastaće se sa Sijem i Putinom, sutra prisustvuje vojnoj paradi

Vučić stigao u Peking, sastaće se sa Sijem i Putinom, sutra prisustvuje vojnoj paradi

Euronews pre 1 sat
Vučić stigao u Peking - sastanci sa Sijem i Putinom

Vučić stigao u Peking - sastanci sa Sijem i Putinom

Sputnik pre 1 sat
Vučić doputovao u Kinu, sastaće se sa Sijem i Putinom (FOTO)(VIDEO)

Vučić doputovao u Kinu, sastaće se sa Sijem i Putinom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinRTSIranBelorusijaVenecuelaPekingKinaPredsednik SrbijeRusija

Društvo, najnovije vesti »

„Ministarstvo se olako odreklo izuzetnih direktora“: Šta se krije iza smene nepodobnih rukovodilaca obrazovnih ustanova?

„Ministarstvo se olako odreklo izuzetnih direktora“: Šta se krije iza smene nepodobnih rukovodilaca obrazovnih ustanova?

Danas pre 8 minuta
Zavišić: Protesti preusmereni na srednjoškolce jer su oni pogodno tlo za manipulaciju

Zavišić: Protesti preusmereni na srednjoškolce jer su oni pogodno tlo za manipulaciju

RTV pre 23 minuta
Beograd u pokretu: Još 6,4 miliona evra za modernizaciju semafora, a rezultata nema

Beograd u pokretu: Još 6,4 miliona evra za modernizaciju semafora, a rezultata nema

Nova pre 23 minuta
Dekan Fizičkog fakulteta: Nije mi jasno kako može dekan da upada na svoj sopstveni fakultet

Dekan Fizičkog fakulteta: Nije mi jasno kako može dekan da upada na svoj sopstveni fakultet

Nova pre 13 minuta
(Mape) dramatična promena vremena, popaljeni svi alarmi: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom: Evo kada stiže…

(Mape) dramatična promena vremena, popaljeni svi alarmi: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom: Evo kada stiže drastično osveženje

Blic pre 33 minuta