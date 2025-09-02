Vučić u Pekingu, sastaje sa Putinom i Sijem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posetu Kini, gde će na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, prenela je 2. septembra Radio-televizija Srbije (RTS).

Tokom posete Pekingu, Vučić će se sastati sa Sijem i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i s drugim visokim zvaničnicima i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju s medijima. Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja. Zvanični Beograd godinama unazad održava veze sa režimima u Rusiji, Kini, Belorusiji, Venecueli i Iranu, uz tek deklarativne kritike iz