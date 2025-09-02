Megaprojekat bez Zapada: Novi energetski stub Rusije i Kine – važan i za Srbiju

Dogovor o gasovodu „Snaga Sibira 2“ pokazuje da veliki projekti mogu da se realizuju i bez zapadne podrške. Sporazum Rusije, Kine i Mongolije potvrđuje uzajamno poverenje, strateško partnerstvo i višedecenijsku perspektivu u energetici, ocenjuje profesorka Fakulteta političkih nauka dr Dragana Mitrović.

Geopolitički okvir ove godine otvorio je put za finalizaciju dogovora među Rusijom, Kinom i Mongolijom, dodaje ona. „Snaga Sibira 2“ se uključuje u kineski gasovod „Istok-Zapad“, koji premrežava čitavu Kinu; ovaj gasovod je uvezan sa Cetralnoazijskim gasovodom, hiljadu kilometara, koji je kada je 2014. otvoren važio za jedan od najvećih kineskih međudržavnih energetskih projekata i prostire se od Kine, preko Kirgistana, Tadžikistana, Uzbekistana do Turkmenistana.