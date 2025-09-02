Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandum o gasovodu Snaga Sibira 2

Iako se već godinama razmatra taj veliki projekat gasovoda koji ide preko stepa Mongolije do severoistoka Kine, nije došlo ni do kakvog definitivnog sporazuma.

Prema direktoru ruskog Gasproma Alekseju Mileru dve zemlje su ovog puta potpisale “pravno obavezujući sporazum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2”. “Ovaj projekat omogućiće prevoz 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje iz Rusije preko Mongolije”, rekao je Miler koji je u pratnji ruskog predsednika Vladimira Putina, u poseti Pekingu, prenele su ruske agencije. Iako predstavlja napredak ovaj memorandum ne znači definitivan sporazum o projektu gasovoda dugog više