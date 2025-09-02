Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandom o gasovodu Snaga Sibira 2

Moskva i Peking potpisale su "pravno obavezujući" memorandum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2, koji treba da prenosi velike količine ruskog gasa Kini, objavio je danas šef Gasproma.

Iako se već godinama razmatra taj veliki projekat gasovoda koji ide preko stepa Mongolije do severoistoka Kine, nije došlo ni do kakvog definitivnog sporazuma. Prema direktoru ruskog Gasproma Alekseju Mileru dve zemlje su ovog puta potpisale "pravno obavezujući sporazum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2". "Ovaj projekat omogućiće prevoz 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje iz Rusije preko Mongolije", rekao je Miler koji je u pratnji ruskog predsednika