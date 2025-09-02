Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandom o gasovodu Snaga Sibira 2

Novi magazin pre 32 minuta  |  Beta
Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandom o gasovodu Snaga Sibira 2

Moskva i Peking potpisale su "pravno obavezujući" memorandum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2, koji treba da prenosi velike količine ruskog gasa Kini, objavio je danas šef Gasproma.

Iako se već godinama razmatra taj veliki projekat gasovoda koji ide preko stepa Mongolije do severoistoka Kine, nije došlo ni do kakvog definitivnog sporazuma. Prema direktoru ruskog Gasproma Alekseju Mileru dve zemlje su ovog puta potpisale "pravno obavezujući sporazum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2". "Ovaj projekat omogućiće prevoz 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje iz Rusije preko Mongolije", rekao je Miler koji je u pratnji ruskog predsednika
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Megaprojekat bez Zapada: Novi energetski stub Rusije i Kine – važan i za Srbiju

Megaprojekat bez Zapada: Novi energetski stub Rusije i Kine – važan i za Srbiju

Sputnik pre 47 minuta
Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandum o gasovodu Snaga Sibira 2

Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandum o gasovodu Snaga Sibira 2

Danas pre 38 minuta
Kina i Rusija potpisale sporazum o izgradnji novog gasovoda kroz Sibir, ali detalji o cijenama su nejasni

Kina i Rusija potpisale sporazum o izgradnji novog gasovoda kroz Sibir, ali detalji o cijenama su nejasni

Slobodna Evropa pre 33 minuta
Američka agencija: Sporazum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“ Putinova diplomatska pobeda

Američka agencija: Sporazum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“ Putinova diplomatska pobeda

Sputnik pre 1 sat
Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandum o gasovodu Snaga Sibira 2

Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandum o gasovodu Snaga Sibira 2

Radio sto plus pre 28 minuta
Ruski gas teče na istok

Ruski gas teče na istok

Vesti online pre 2 sata
Ruski gas teče na istok

Ruski gas teče na istok

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaGaspromPekingKinaRusijaSibirgasovod

Svet, najnovije vesti »

Francuska se sprema za: Rat!? Bolnicama naređeno da obezbede kapacitete za lečenje ranjenih vojnika: "Izdat vodič za…

Francuska se sprema za: Rat!? Bolnicama naređeno da obezbede kapacitete za lečenje ranjenih vojnika: "Izdat vodič za preživljavanje"

Blic pre 7 minuta
Lukašenko na sastanku sa Putinom: Minsk će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini

Lukašenko na sastanku sa Putinom: Minsk će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 7 minuta
Ako padne Vlada, Makron ima tri opcije

Ako padne Vlada, Makron ima tri opcije

Vesti online pre 23 minuta
Upravo na Blic TV u roku od 7 dana likvidirani ključni ljudi Irana, Mosad ispunio krvavo obećanje Izraela

Upravo na Blic TV u roku od 7 dana likvidirani ključni ljudi Irana, Mosad ispunio krvavo obećanje Izraela

Blic pre 13 minuta
Premijer Slovačke: Razgovarao sam s Putinom i imam važnu poruku za Zelenskog

Premijer Slovačke: Razgovarao sam s Putinom i imam važnu poruku za Zelenskog

Pravda pre 23 minuta