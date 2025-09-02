Pomračenje Meseca biće vidljivo i iz Srbije: Totalni mrak trajaće skoro sat i po

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije u nedelju 7. septembra! Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" iz Beograda saopštilo je da će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima i da će u Beogradu izaći u 19 sati.

Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56. Ukoliko bude vedro Beograđani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu. Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti ni iz Severne ni iz Južne Amerike. Prema procenama pojavu