Užice pamti žrtve tragedije u Novom Sadu

Užičani su juče podsetili javnost na tragediju u Novom Sadu od 1. novembra prošle godine i odali poštu stradalima.

Komemorativni skup pod nazivom „Užice pamti" započeo je okupljanjem na Trgu partizana. Tačno u 11:52, tišinom koja je trajala šesnaest minuta, obeleženo je sećanje na 16 poginulih u nesreći kada je sa zgrade rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu pala betonska nadstrešnica. Iako je prošlo deset meseci od tragedije, odgovornost za ovaj događaj i dalje nije utvrđena.
Srednjoškolci poveli hiljade Novosađana u šetnju sećanja, tišina odzvanja

Srednjoškolci traže pravdu

FOTO, VIDEO: I subotički srednjoškolci obeležili deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Više hiljada građana odazvalo se pozivu srednjoškolaca i studenata i odalo poštu stradalima na Železničkoj stanici

Vremenske prilike pogodovale bundevama na severu Banata

Osam saobraćajnih nezgoda za sedam dana, vatrogasci intervenisali 39 puta

Akademski plenum: Napad policije na građane u komemorativnoj šetnji je poslednji trzaj autokratskog režima

Čerevićka oaza tradicije i gostoprimstva

Godišnja izložba slika članova Udruženja umetnika "Esnaf" iz Sremske Mitrovice

