Horoskop za sredu, 3. Septembar Strelcu ljubav na daljinu, Raku žestok tempo na poslu, Lavu nesanica

Alo pre 6 minuta
Horoskop za sredu, 3. Septembar Strelcu ljubav na daljinu, Raku žestok tempo na poslu, Lavu nesanica

Onaj koji se boji smrti nikada neće učiniti ništa vredno čoveka koji živi.

POSAO: Poslovno imate dobre aspekte da se pokrenete na saradnju sa strancima. To očekujete duži period. LJUBAV: Maksimalno uživajte u društvu voljene osobe. Ovaj dan će biti nezaboravan za većinu pripadnika znaka, naravno, u pozitivnom smislu. ZDRAVLJE: Nema već problema. POSAO: Morate da radite sa više emocija. Nije važno samo da razmišljate o novcu, koga ionako imate. LJUBAV: Bićete u vezi sa unoformisanom osobom, lekar, advokat, vojno lice, milocionar. Ako ste u
Otvori na alo.rs

Alo »

"Američke vojne snage su izvele napad" Tramp se hitno oglasio (video)

"Američke vojne snage su izvele napad" Tramp se hitno oglasio (video)

Alo pre 4 sati
Izrael lansirao novi špijunski satelit "Ofek 19" u svemir

Izrael lansirao novi špijunski satelit "Ofek 19" u svemir

Alo pre 4 sati
Razgovor dvojice lidera u Pekingu! Putin: Poštujem nezavisnu politiku Srbije! Vučić: Energetika prioritet, pojačaćemo saradnju!…

Razgovor dvojice lidera u Pekingu! Putin: Poštujem nezavisnu politiku Srbije! Vučić: Energetika prioritet, pojačaćemo saradnju!

Alo pre 8 satijoš 2 povezane
Više od 900 mrtvih, 3.000 povređeno Razorni zemljotres sravnjao kuće sa zemljom, traga se za preživelima (foto)

Više od 900 mrtvih, 3.000 povređeno Razorni zemljotres sravnjao kuće sa zemljom, traga se za preživelima (foto)

Alo pre 19 sati
Šta se sve zna o "snazi Sibira 2"! Rusija gradi najveći gasovod u istoriji

Šta se sve zna o "snazi Sibira 2"! Rusija gradi najveći gasovod u istoriji

Alo pre 9 satijoš 1 povezana
Alo »

Zabava, najnovije vesti »

Horoskop za sredu, 3. Septembar Strelcu ljubav na daljinu, Raku žestok tempo na poslu, Lavu nesanica

Horoskop za sredu, 3. Septembar Strelcu ljubav na daljinu, Raku žestok tempo na poslu, Lavu nesanica

Alo pre 6 minuta
Fosil sa očuvanom kožom: Paleontolozi u Švajcarskoj otkrili ostatke reptila iz roda Lariosaurusa

Fosil sa očuvanom kožom: Paleontolozi u Švajcarskoj otkrili ostatke reptila iz roda Lariosaurusa

Blic pre 1 sat
Hana prodala redak dizajnerski komad za 116 evra: Kada je saznala pravu vrednost haljine, umalo se nije onesvestila: "Ovo mi…

Hana prodala redak dizajnerski komad za 116 evra: Kada je saznala pravu vrednost haljine, umalo se nije onesvestila: "Ovo mi je najveća greška u životu" (video)

Blic pre 2 sata
Posvetila svojoj majci: Tijana Bogićević rasplakala region (foto)

Posvetila svojoj majci: Tijana Bogićević rasplakala region (foto)

Večernje novosti pre 3 sata
AI ministarstva Edija Rame – digitalno ubrzanje borbe protiv korupcije

AI ministarstva Edija Rame – digitalno ubrzanje borbe protiv korupcije

Radar pre 5 sati