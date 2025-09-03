Ova mapa pokazuje da Rusi neće stati dok ne uzmu Odesu i Harkov! Na snimku iza Putinovog generala je nešto što nije odmah upalo u oči (foto, video)

Alo pre 38 minuta
Ova mapa pokazuje da Rusi neće stati dok ne uzmu Odesu i Harkov! Na snimku iza Putinovog generala je nešto što nije odmah…

Mapa iza generala Gerasimova ukazuje da Rusi žele Harkov i Odesu, nijedna od te dve oblasti do sada nije bila deo ruskih zvaničnih teritorijalnih zahteva

Snimci koje je u subotu 30. avgusta objavilo rusko Ministarstvo odbrane prikazuju mapu iza načelnika Generalštaba Valerija Gerasimova koja sugeriše na potencijalne ambicije Moskve da zauzme Odesku i Harkovsku oblast. Mapa se vidi na zidu dok Gerasimov drži govor o ruskoj vojnoj kampanji tokom ovog proleća i leta. Kijev indipendent prenosi da je ruski general tu rekao da će Moskva nastaviti i borbe na frontu i masovne napade na ukrajinske gradove uprkos mirovnim
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Trupe pozicionirane, sprema se udar! Putin uskoro kreće u ofanzivu: Mapa ruske vojske slučajno otkrila koji je cilj kremlja

Trupe pozicionirane, sprema se udar! Putin uskoro kreće u ofanzivu: Mapa ruske vojske slučajno otkrila koji je cilj kremlja

Blic pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaKijevHarkov

Svet, najnovije vesti »

Vulin prisustvovao velikoj vojnoj paradi u Pekingu

Vulin prisustvovao velikoj vojnoj paradi u Pekingu

RTV pre 18 minuta
Vučić: Očekuje nas više sastanaka sa državnim rukovodstvom Kine

Vučić: Očekuje nas više sastanaka sa državnim rukovodstvom Kine

RTV pre 23 minuta
Trupe pozicionirane, sprema se udar! Putin uskoro kreće u ofanzivu: Mapa ruske vojske slučajno otkrila koji je cilj kremlja

Trupe pozicionirane, sprema se udar! Putin uskoro kreće u ofanzivu: Mapa ruske vojske slučajno otkrila koji je cilj kremlja

Blic pre 30 minuta
Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

RTS pre 31 minuta
Susret Sija, Kima i Putina - prvi susret trojice lidera tih zemalja u 66 godina

Susret Sija, Kima i Putina - prvi susret trojice lidera tih zemalja u 66 godina

RTV pre 3 minuta