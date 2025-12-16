U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

NOVI SAD - U Srbiji se očekuje postepeno razvedravanje od sredine dana, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak, a temperature će se kretati od minus šest do pet stepeni na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini i do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U Novom Sadu ujutru u pojedinim delovima grada biti magle i niske oblačnosti, sredinom dana postepeno će doći do razvedravanj, a najviše dnevna temperatura biće oko osam