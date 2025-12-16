U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

NOVI SAD - U Srbiji se očekuje postepeno razvedravanje od sredine dana, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak, a temperature će se kretati od minus šest do pet stepeni na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini i do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U Novom Sadu ujutru u pojedinim delovima grada biti magle i niske oblačnosti, sredinom dana postepeno će doći do razvedravanj, a najviše dnevna temperatura biće oko osam
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Stiglo sunce, evo kada stiže preokret: Vremenska prognoza za utorak, 16. decembar

Stiglo sunce, evo kada stiže preokret: Vremenska prognoza za utorak, 16. decembar

Večernje novosti pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadBanatBačka

Svet, najnovije vesti »

Luvr danas zatvoren zbog štrajka: Preko 400 zaposlenih traži bolje uslove rada

Luvr danas zatvoren zbog štrajka: Preko 400 zaposlenih traži bolje uslove rada

Kurir pre 0 minuta
Tusk: Vidljivo je jedinstvo Amerike, Evrope i Ukrajine prema Rusiji

Tusk: Vidljivo je jedinstvo Amerike, Evrope i Ukrajine prema Rusiji

Politika pre 5 minuta
Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Danas pre 40 minuta
EU uvela sankcije poslovnim ljudima povezanim sa "flotom iz senke": Maskirali poreklo nafte kako bi izbegli međunarodne zabrane…

EU uvela sankcije poslovnim ljudima povezanim sa "flotom iz senke": Maskirali poreklo nafte kako bi izbegli međunarodne zabrane

Kurir pre 1 sat
Francuski brod se nasukao, izgubio snagu, zapeo o stene. Podigli helikoptere, poslali spasilačke brodove, izviđački avion...

Francuski brod se nasukao, izgubio snagu, zapeo o stene. Podigli helikoptere, poslali spasilačke brodove, izviđački avion...

Alo pre 1 sat