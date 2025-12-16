Hitno upozorenje! Ledena kiša preti ovom delu Srbije, evo i kada

Sve više oblaka je nad Srbijom, koji do Srbije stižu sa jugozapada i sa Mediterana.

Zajedno sa oblacima stiže i toplija vazdušna masa. Kako je podloga i dalje hladna, dolazak toplije vazdušne mase iznad nje, dovešće do temperaturne inverzije. Usled ovakve sinoptičke situacje, u sredu ujutro širom Srbije i dalje će biti magle, pogotovo u dolinama, nizijama, kotlinama i u Vojvodini i Timočkoj i Negotinskoj Krajini, dok se na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje i slaba kiša, koja će ponegde lediti i pri tlu, naročito u Podrinju i u brdsko-planinskim