Preokret vremena u Srbiji baš pred Novu godinu! Evo šta nam stiže, spremite se

Telegraf pre 51 minuta  |  Telegraf.rs
Nastavlja se i dalje stabilno i suvo vreme. Magla i dalje prekriva nizije, doline i kotline, pa tako i gradove, dok je u brdsko-planinskim predelima vedro. Popodne će biti znatno više sunca, uz podizanje magle, dok će se magla i dalje zadržavati uglavnom u Vojvodini. Od sutra toplije, ali i više oblačnosti. U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro kiša se očekuje ponegde na severu Srbije. Narednih dana otopliće i maksimalna temperatura biće i do 15 stepeni, a potom
Magla okovala Srbiju, ne vidi se prst pred okom! Ovde je najhladnije, rmhz objavio novu prognozu do kraja nedelje

Alo pre 46 minuta
Postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata
Skoro cela Srbija u debelom minusu! Samo u ovom mestu temperatura 9 stepeni, oglasio se i RHMZ hitnim upozorenjem: dve opasne pojave prave velike probleme

Blic pre 2 sata
Vreme danas: Hladno jutro sa maglom, tokom dana više sunca

Novi magazin pre 1 sat
Vreme danas: Hladno jutro sa maglom, tokom dana više sunca

N1 Info pre 2 sata
Vremenska prognoza za 16. decembar: Danas pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Beta pre 2 sata
VREME DANAS: Pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

Nedeljnik pre 3 sata
Tramp tužio BBC zbog sporne montaže njegovog govora, traži odštetu od 10 milijradi dolara

Beta pre 11 minuta
Učenik preminuo posle napada nožem tinejdžera u školi u Moskovskoj oblasti

RTV pre 26 minuta
Orban: Zbog ideje EU kako da finansira Ukrajinu, i naši unuci će biti zaduženi

RTV pre 21 minuta
Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

RTV pre 1 minut
Španija uvodi mesečnu kartu za javni prevoz od 60 evra

RTV pre 26 minuta