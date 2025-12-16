Preokret vremena u Srbiji baš pred Novu godinu! Evo šta nam stiže, spremite se

Nastavlja se i dalje stabilno i suvo vreme. Magla i dalje prekriva nizije, doline i kotline, pa tako i gradove, dok je u brdsko-planinskim predelima vedro. Popodne će biti znatno više sunca, uz podizanje magle, dok će se magla i dalje zadržavati uglavnom u Vojvodini. Od sutra toplije, ali i više oblačnosti. U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro kiša se očekuje ponegde na severu Srbije. Narednih dana otopliće i maksimalna temperatura biće i do 15 stepeni, a potom