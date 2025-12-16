Prognoza za 7 dana: Bez padavina, biće magle

Danas se magla razilazi u Banatu i većini ostalih predela, osim na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini gde će se duže zadržati.

Popodne sunčani intervali, ponegde sumaglica na zapadu i severu Srbije, a na planinama sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugostočni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 1°C u maglovitoj Požegi do 10°C u sunčanim predelima, na Kopaoniku oko 8°C, a na Crnom Vrhu kod Bora 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 3°C. U sredu ujutru ponegde magla i slab mraz. Tokom dana malo toplije nego u utorak uz prolaznu oblačnost sa zapada
