Magla okovala Srbiju, ne vidi se prst pred okom! Ovde je najhladnije, rmhz objavio novu prognozu do kraja nedelje

U Vojvodini, posebno po kotlinama i dolinama reka, jutro i prepodne protiču u znaku guste magle i niske oblačnosti. U Bačkoj, Sremu, kao i u pojedinim delovima zapadne i istočne Srbije, ovakvi uslovi zadržaće se veći deo dana. U ostalim krajevima očekuje se promenljivo oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima, dok će planinski predeli uglavnom uživati u sunčanom vremenu. Vetar će biti slab do umeren, istočnih i jugoistočnih pravaca, ali se u večernjim