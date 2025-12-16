Magla okovala Srbiju, ne vidi se prst pred okom! Ovde je najhladnije, rmhz objavio novu prognozu do kraja nedelje

Alo pre 3 sata
Magla okovala Srbiju, ne vidi se prst pred okom! Ovde je najhladnije, rmhz objavio novu prognozu do kraja nedelje

Vetar će biti slab do umeren, istočnih i jugoistočnih pravaca, ali se u večernjim satima i tokom noći na jugu Banata očekuju i jači udari

U Vojvodini, posebno po kotlinama i dolinama reka, jutro i prepodne protiču u znaku guste magle i niske oblačnosti. U Bačkoj, Sremu, kao i u pojedinim delovima zapadne i istočne Srbije, ovakvi uslovi zadržaće se veći deo dana. U ostalim krajevima očekuje se promenljivo oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima, dok će planinski predeli uglavnom uživati u sunčanom vremenu. Vetar će biti slab do umeren, istočnih i jugoistočnih pravaca, ali se u večernjim
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Temperatura -5, vetar i 3 dana alarma zbog opasne pojave: Ovo je petodnevna prognoza RHMZ, od ovog dana i sneg

Temperatura -5, vetar i 3 dana alarma zbog opasne pojave: Ovo je petodnevna prognoza RHMZ, od ovog dana i sneg

Blic pre 1 sat
Prognoza vremena za sredu: Ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Prognoza vremena za sredu: Ujutro slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno

Serbian News Media pre 1 sat
Hitno upozorenje! Ledena kiša preti ovom delu Srbije, evo i kada

Hitno upozorenje! Ledena kiša preti ovom delu Srbije, evo i kada

Telegraf pre 1 sat
Od sredine dana razvedravanje

Od sredine dana razvedravanje

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Prognoza za 7 dana: Bez padavina, biće magle

Prognoza za 7 dana: Bez padavina, biće magle

Ozon press pre 1 sat
Preokret vremena u Srbiji baš pred Novu godinu! Evo šta nam stiže, spremite se

Preokret vremena u Srbiji baš pred Novu godinu! Evo šta nam stiže, spremite se

Telegraf pre 3 sata
Postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

Postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatBačka

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina, Holandija i Moldavija potpisale sporazum o osnivanju Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini

Ukrajina, Holandija i Moldavija potpisale sporazum o osnivanju Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini

RTV pre 29 minuta
Evroposlanica Irena Joveva za Danas: Srpski studenti dobro organizovani, najvažnije da se ne spuštaju na režimsko dno

Evroposlanica Irena Joveva za Danas: Srpski studenti dobro organizovani, najvažnije da se ne spuštaju na režimsko dno

Danas pre 24 minuta
Švedska, Danska i Finska po prvi put zajedno u božićnom preletu: Gripeni u formaciji jelke širom Skandinavije

Švedska, Danska i Finska po prvi put zajedno u božićnom preletu: Gripeni u formaciji jelke širom Skandinavije

Aero.rs pre 3 minuta
Zdravstveni alarm na Balkanu! Poznato stanje stranog radnika sa opasnom zarazom, doktori upozoravaju: "Preventivni pregledi…

Zdravstveni alarm na Balkanu! Poznato stanje stranog radnika sa opasnom zarazom, doktori upozoravaju: "Preventivni pregledi sada su ključni"

Blic pre 19 minuta
Evrozona u oktobru zabeležila 18,4 milijarde evra suficita u trgovini robom

Evrozona u oktobru zabeležila 18,4 milijarde evra suficita u trgovini robom

Blic pre 24 minuta