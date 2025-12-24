UKRAJINSKA KRIZA: Rute: Evropi prete bezbednosni rizici ako oslabi podrška Ukrajini; Kijev dronovima napao Belgorodsku oblast

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.400. dan. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pozvao je da se nastavi podrška Ukrajini, upozorivši da bi Evropa mogla da se suoči sa rastućim bezbednosnim rizicima ukoliko oslabi njena odlučnost. Troje ljudi je poginulo, a jedna osoba je povređena u napadu ukrajinskih dronova u ruskoj pograničnoj Belgorodskoj oblasti, saopštio je regionalni guverener Vjačeslav Gladkov.

Kijevska vojska saopštila je da su se ukrajinske snage povukle iz ugroženog istočnog grada Siverska, dok ruske trupe pojačavaju ofanzivu na bojnom polju duž prostrane linije fronta. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je pripremljeno nekoliko nacrta dokumenata o okončanju rata sa Rusijom, uključujući i one o bezbednosnim garancijama za Kijev, nakon pregovora koji su vodili ukrajinski zvaničnici u Majamiju sa američkim kolegama. Predsednik SAD