"Pile, što se ljutiš na mene?" Prava drama u Pinkovim zvezdama, Desingerica se direktno obratio njoj, kamere uhvatile sve (video)

Alo pre 1 sat
"Pile, što se ljutiš na mene?" Prava drama u Pinkovim zvezdama, Desingerica se direktno obratio njoj, kamere uhvatile sve…

Desingerica i Jelena Karleuša u Pinkovim zvezdama već prave haos

Dragomir Despić, Jelena Karleuša i Viki Miljković već na prvom snimanju napravili su opšti haos u studiju "Pinkovih zvezda". Snimanje muzičkog takmičenja počelo je danas, a članovi žirija sačinjeni od: Dragana Stojovića Bosanca, Jelene Karleuše, Viki Miljković, Zorice Brunclik i trepera Desingerice, stigli su u studio spremniji nego ikada pre! I dok se situacija zahuktavala, Desingerica se obratio jednoj od kandidatkinja istakavši da joj malo fali da se u nju
