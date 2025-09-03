Bosanac odgovorio na optužbe da je prelaskom u Pinkove Zvezde izdao Sašu Popovića: Nema tu emocija…

Svet & Skandal pre 1 sat
Muzičko takmičenje „Pinkove zvezde“ počelo je sa snimanjem, a najveću pažnju privukao je dolazak Dragana Stojkovića Bosanca u žiri.

Popularni kompozitor, koji je godinama bio zaštitni znak Zvezda Granda, sada otvoreno priznaje da su presudili bolji uslovi. Ivan Vučičević – Ne nedostaju mi Zvezde Granda. Ja sam profesionalac i ko me poželi – ja za određene uslove prihvatim. Nema tu emocija, nema tu ničega. Ovo leto je bio prelazni rok i ja sam ga iskoristio. Prešao sam za bolje uslove – rekao je Bosanac i dodao da je svestan da su neki kolege razočarani njegovom odlukom. Ivan Vučićević Pevačica
Ključne reči

Jelena KarleušaDragan StojkovićŽeljko MitrovićDara BubamaraZvezde Grandasaša popovićpinkove zvezde

