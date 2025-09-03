Prvo oglašavanje halida bešlića Nakon što je prebačen na onkologiju, pevač objavio samo jedno!

Alo pre 2 sata
Prvo oglašavanje halida bešlića Nakon što je prebačen na onkologiju, pevač objavio samo jedno!

Halid je pre nekoliko dana hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde je prvo bio na odeljenju nefrologije, a potom prebačen na onkologiju

Nakon što je primljen u bolnicu, Halid Bešlić se prvi put oglasio na svom instagram nalogu. Naime, Sarajevska video produkcija objavila je snimak prestonice Bosne i Hercegovine, uz Halidovu pesmu "Godino vrela". Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Naime, pojavile su se oprečne informacije da je legendarni izvođač narodne
Hello pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Alo pre 2 sata
