BBC vesti na srpskom

'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

Pokazivanje moći dolazi u trenutku kada se Peking pozicionira kao globalna protivteža Sjedinjenim Državama.

BBC News pre 25 minuta
putin i kim džong un
EPA
Kim Džong Un i Vladimir Putin bili su najvažniji gosti Sija Đinpinga

Kineski lider Si Đinping, ruski predsednik Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Džong Un su 3. septembra 2025. prvi put javno stajali rame uz rame, pre velike vojne parade u centru Pekinga.

Na paradi, koja je obeležila 80 godina od pobede Kine nad Japanom u Drugom svetskom ratu, Peking je predstavio niz nove vojne opreme, između ostalog nuklearnu interkontinentalnu balističku raketu, novu drumsku raketu za isporuku hipersoničnog oružja, lasersko oružje, pa čak i dronove „robotskih pasa“.

Ovo se dešava u vreme kada Si nastoji da projektuje moć Pekinga na međunarodnoj sceni - ne samo kao druge najveće svetske privrede, već i kao protivtežu Sjedinjenim Državama dok Trampove carine potresaju globalni ekonomski i politički poredak.

Četvoro BBC novinara procenjuju značaj parade - šta ona znači, zašto je važna i šta nam taj spektakl govori o „novom svetskom poretku“.

Trajna slika za Kinu - i svet

Vojnik ispred oružja
EPA
Demonstracija vojne sile Kine

Lora Biker, dopisnica iz Kine

Jedan od najznačajnijih trenutaka vojne parade odigrao se pre nego što je počeo defile.

Predsednik Si koji je dugim rukovanjem dočekao severnokorejskog lidera Kima Džonga Una, a zatim se pozdravio sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, a onda su sva trojica zajedno prošetala da gledaju paradu.

Bila je to čista politička drama.

Ovo je bio prvi put da su sva trojica lidera viđena zajedno u javnosti i zaista su izabrali trenutak.

Ali upravo je ovaj susret, a ne samo oružje i vojnici koji su bili u defileu, privukli pažnju američkog predsednika Donalda Trampa.

Dok je trajala parada, Tramp je na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social), optužio Sija da je sa ostalima kovao zaveru protiv Amerike.

Kineski lider je u govoru rekao da je njegova zemlja na pravoj strani istorije.

Vojnici marširaju
Getty Images
Parada je obeležila 80. godišnjicu formalne predaje Japanaca na kraju Drugog svetskog rata
Žene u vojničkoj uniformi
EPA

Parada je bila koreografski spektakl preciznosti, moći i patriotizma.

Čak je i hor stajao u savršeno napravljenom redu dok su pevali „Bez Komunističke partije nema moderne Kine“.

Vojnici su prošli izvanredno uvežbanim strojevim koracima, a svaki udarac o tlo odjekivao je do tribina sa 50.000 gostiju na Trgu Tjenanmen.

Zatim je stiglo veliko oružje, a masa je posegnula za telefonima.

Nova interkontinentalna balistička raketa, lasersko oružje, čak i robotski vukovi ili psi.

Parada je završena preletom, na zadovoljstvo publike, pre nego što je hiljade golubova i balona pušteno u nebo iznad prestonice.

Ovaj prikaz povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata nije bio samo pogled na to gde je Kina bila ili koliko je daleko stigla.

Pokazao je kuda Kina ide: Si igra ulogu globalnog vođe spremnog da stane uz dva najsankcionisanija lidera na svetu.

A pred njegovim nogama, vojska koja se gradi da parira Zapadu.

Kina popunjava prazninu koju su ostavile SAD - i šta to znači za Zapad

Vojnik u tenku
Reuters

Džejms Lendejl, diplomatski dopisnik

Kineska demonstracija geopolitičke, a sada i vojne moći ove nedelje teško da je iznenađenje za zapadne lidere.

Predsednik Si dugo je težio da se postavi u centar novog svetskog poretka - onog koji zamenjuje raspadajuće globalne sisteme uspostavljene posle Drugog svetskog rata.

Ali dve stvari će izazvati jezu niz zapadne diplomatske kičme.

Jedna je brzina kojom Kina popunjava vakuum koji je ostao posle povlačenja Amerike iz međunarodnih institucija.

Svetski poredak kojim rukovodi Kina, onaj u kome se teritorijalni integritet i ljudska prava vrednuju manje od sirove moći i ekonomskog razvoja, mogao bi se pokazati neprijatnim za mnoge zapadne zemlje.

Način na koji su oštre američke carine tako brzo gurnule Indiju, najveću demokratiju na svetu, u topli zagrljaj Kine, najveće autokratije na svetu, takođe je zabrinjavajući.

Mala mrvica utehe za Zapad je to što takozvana „osa previranja“ koja je prikazana u Pekingu nije ujedinjena - a Indija, posebno, koja nije bila predstavljena na paradi u sredu, i dalje je u sukobu sa Kinom oko teritorijalnih i drugih sporova.

Suština je da ekonomski nacionalizam i revolucionarna diplomatija Donalda Trampa u Americi daju Kini ogromnu diplomatsku priliku.

A Si ju je dočekao raširenih ruku.

Vojno vozilo
Reuters

Jasna poruka Donaldu Trampu

Stiv Rozenberg, BBC dopisnik iz Rusije

Sva diplomatija u Kini ove nedelje bila je osmišljena da pošalje jasnu poruku Trampovoj administraciji.

Dakle, želite da Ameriku ponovo učinite velikom, zar ne?

Amerika je na prvom mestu, zar ne?

Pa, onda ćemo ponuditi alternativu poretku koji predvode SAD.

Zato smo videli lidere Kine, Rusije i Indije kako se zajedno osmehuju na samitu Šangajske organizacije za saradnju.

Zato je Vladimir Putin nazvao Si Đinpinga „pravim prijateljem", a kineski lider ruskog kolegu „starim prijateljem".

I to je takođe razlog zašto su se Si Đinping, Vladimir Putin i Kim Džong Un pojavili zajedno na vojnoj paradi.

Okupljen narod i baloni u vazduhu
EPA

Ukratko: u geopolitičkom univerzumu različite sile se udružuju kao protivteža američkoj dominaciji.

To ne znači da su sve ove zemlje i lideri na istoj talasnoj dužini.

Nisu.

Razlike ostaju.

Ali pravac kretanja je jasan.

Kao što je list Komsomoljskaja pravda objavila ove nedelje, aludirajući na Rusiju, Kinu i Indiju: „Izgradićemo novi svet“.

Pogledajte: Putin, Kim i Si Đinping prvi put zajedno u javnosti na vojnoj paradi u Pekingu

Oružje koje brine Zapad

Peking je na paradi predstavio novu vojnu opremu
Getty Images
Peking je na paradi predstavio novu vojnu opremu

Frenk Gardner, BBC stručnjak za bezbednosna pitanja

Od ogromnih, podvodnih torpeda do najsavremenijeg laserskog oružja koje obara dronove - stručnjaci Pentagona i ministasrstva odbrane dobilii su 'meso' koje će analizirati u narednom periodu.

Kina je započela opsežan program modernizacije vojske koji joj je omogućio da sustigne - a u nekim segmentima i pretekne - Sjedinjene Države.

Hipersonične rakete koje putuju više od pet puta brže od zvuka su jedan od segmenata u kojima Kina prednjači u svetu.

Sidart Kaušal, vodeći stručnjak za rakete u londonskom tink-tenku RUSI, ističe YJ-17 - hipersonično jedrilicu - i YJ-19, hipersoničnu krstareću raketu.

Kina ulaže velika sredstva u veštačku inteligenciju i autonomno oružje.

Jedan primer za to je AJX002: džinovski, 18 metara dugačak, podvodni dron sposoban za nošenje nuklearnog oružja.

Kineski nuklearni arsenal, koji broji stotine raketa, i dalje znatno zaostaje za onima Rusije i SAD - obe imaju hiljade - ali se brzo povećava i pronalazi inovativne načine za isporuku bojevih glava.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.03.2025)

BBC News
Velika vojna parada u Pekingu: 'Kina je nepobediva'

Velika vojna parada u Pekingu: 'Kina je nepobediva'

BBC News pre 5 sati
Evrobasket, 8. dan: Britanci napravili senzaciju, Crna Gora ispala, Šveđani u osmini finala

Evrobasket, 8. dan: Britanci napravili senzaciju, Crna Gora ispala, Šveđani u osmini finala

BBC News pre 1 sat
Đoković poklonio ćerki polufinale US Opena za rođendan: 'Pratila me sreća'

Đoković poklonio ćerki polufinale US Opena za rođendan: 'Pratila me sreća'

BBC News pre 4 sati
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 1 sat
Prve kalkulacije Evrobasketa: Zašto je važna pobeda Srbije protiv Turske

Prve kalkulacije Evrobasketa: Zašto je važna pobeda Srbije protiv Turske

BBC News pre 55 minuta
BBC News

Povezane vesti »

Prva reakcija Evrope na paradu u Kini! Oglasila se Kaja Kalas: "Autokratski savez hoće brzo da menja međunarodni poredak"

Prva reakcija Evrope na paradu u Kini! Oglasila se Kaja Kalas: "Autokratski savez hoće brzo da menja međunarodni poredak"

Blic pre 35 minuta
Čorbica sa ljiljanima, jastog i losos: Šta se služi na trpezi u Kini povodom 80-godišnjice Pobede

Čorbica sa ljiljanima, jastog i losos: Šta se služi na trpezi u Kini povodom 80-godišnjice Pobede

Sputnik pre 30 minuta
Kim Džong Un u Kinu doneo sopstveni wc: Da niko ne otkrije njegov DNK!

Kim Džong Un u Kinu doneo sopstveni wc: Da niko ne otkrije njegov DNK!

Alo pre 35 minuta
Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

Politika pre 50 minuta
Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

RTV pre 1 sat
‘Jasna poruka Trampu’: BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

‘Jasna poruka Trampu’: BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

Južne vesti pre 1 sat
Prva reakcija iz Brisela, Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

Prva reakcija iz Brisela, Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

Euronews pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNPekingKinaBBCJapanKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: UN optužile međunarodnu zajednicu da ne pruža pomoć invalidima u Gazi; Preko 11.000 palestinskih…

BLISKOISTOČNI SUKOB: UN optužile međunarodnu zajednicu da ne pruža pomoć invalidima u Gazi; Preko 11.000 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima

RTV pre 20 minuta
'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

BBC News pre 25 minuta
Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u…

Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u Pekingu zagrljaji i paranoja (foto, video)

Blic pre 15 minuta
Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Danas pre 15 minuta
Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

RTS pre 50 minuta