Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Kina je predstavila čitav dijapazon novog naoružanja, dronova i druge vojne mašinerije na masovnoj paradi koju mnogi doživljavaju kao jasnu poruku upućenu Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

Na događaju je Si Đinping dočekao više od 20 šefova država, među njima ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kima Džonga Una, od kojih se obojica oslanjaju na Kinu za ekonomsku podršku i drugu pomoć.

Bila je to demonstracija sve veće Sijeve moći na svetskoj sceni i kineskog vojnog umeća - na paradi su predstavljeni projektil „ubica Guama", dron „verni pratilac", pa čak i robotski vukovi.

Mimo pomame i svetlucavog novog oružja, šta smo još saznali?

Evo naših pet glavnih zaključaka.

1. Kina ima mnogo oružja. Koliko dobro može da ga iskoristi?

Ono što je bilo očigledno na demonstraciji u sredu je da je Kina uspela brzo da proizvede širok dijapazon oružja.

Pre deset godina, vojna tehnologija koju je izložila bile su najčešće „rudimentarne kopije“ mnogo naprednije opreme koju su izumele SAD, ističe Majkl Raska, docent programa transformacije pri Tehnološkom univerzitetu Nanjang u Singapuru.

Ali ova parada je pokazala inovativan i raznovrsni dijapazon oružja, naročito dronova i raketa, što je odraz koliko je napredan njihov odbrambeno-industrijski kompleks postao.

Kineska struktura „od vrha ka dnu" i značajni resursi omogućuju ovoj zemlji da izbacuje nova oružja brže od mnogih drugih zemalja, ističe Aleksander Nil, pomoćni saradnik Pacifičkog foruma.

Ona takođe može da ih proizvede u ogromnim količinama, što joj daje prednost na bojištu na kom može da nadjača neprijatelja.

„Kina ima sposobnost da štancuje municiju, brodove, sve te platforme...

„Država može samo da izda sve te direktive i svi se odmah bacaju na posao", kaže Nil.

Ali koliko dobro može kineska vojska da integriše sve ove sisteme naoružanja?

„Oni mogu da se razmeću tim kitnjastim naprednim platformama, ali da li su organizaciono dovoljno spretni da ih iskoriste onako kako žele?", pita se doktor Raska.

Dodaje da to neće biti lako, zato što je kineska vojska masivna i netestirana, imajući u vidu da nije učestvovala ni u jednom velikom ratu već decenijama.

2. Kina je usredsređena na rakete da bi parirala Americi

Kina je izbacila mnoštvo projektila, među kojima su neke sasvim nove varijante.

U njih spadaju:

Dongfeng-61 , sposoban da ponese više bojevih glava u kupastom nosu rakete;

, sposoban da ponese više bojevih glava u kupastom nosu rakete; Interkontinentalna balistička raketa Dongfeng-5C , koja može da se ispali iz severne Kine i pogodi SAD;

, koja može da se ispali iz severne Kine i pogodi SAD; „Ubica Guama" projektil srednjeg dometa Dongfeng-26D, koji može da pogodi ključne američke vojne baze u Guamu.

Bilo je još nekoliko nadzvučnih protivbrodskih raketa kao što su YJ-17 i YJ-19, koje mogu da lete veoma brzo i manevrišu nepredvidivo da bi izbegle antiraketne sisteme.

Postoji razlog za ovaj naglasak na projektilima.

Kina razvija raketnu silu kao ključni deo njene strategije odvraćanja i da bi parirala američkoj pomorskoj nadmoći, kaže Nil.

Američka mornarica je neprikosnovena na svetu sa najvećom flotom nosača aviona i borbenih grupa nosača - Kina i dalje zaostaje za njom na tom polju.

Ali, ističe Nil, neki iz zapadne odbrambene zajednice sve više tvrde da su ove borbene grupe ranjive, jer su praktično „lake mete" za bilo koju vrstu raketnog napada.

Peking ne samo da pojačava odvraćanje, već takođe stvara „sposobnost drugog udara", kaže on - sposobnost neke zemlje da lansira udar iz odmazde ako bude bila napadnuta.

U druga istaknuta oružja spadaju lasersko oružje LY-1 o kom se mnogo govori, a koje je praktično ogromni laser koji može da progori ili onesposobi elektroniku ili čak oslepi pilote; i čitav asortiman pete generacije nevidljivih lovaca među kojima su i avioni J-20 i J-35.

3. Kina ide sa veštačkom inteligencijom i dronovima do kraja

Pojavio se širok dijapazon dronova, od kojih neke pokreće veštačka inteligencija, ali onaj koji je privukao najviše pažnje bio je džinovski dron-podmornica AJX-002.

Poznat i kao ekstra veliko podvodno bespilotno vozilo (XLUUV) dugačko i do 20 metara, mogao bi potencijalno da vrši misije nadzora i izviđanja.

Kina se takođe pohvalila nevidljivim napadačkim dronom GJ-11, nazvanim „verni pratilac", koji može da leti uz borbenog lovca sa živim pilotom i pomaže mu u njegovim napadima.

Pored niza konvencionalnih letećih dronova, bili su tu i „robotski vukovi".

Eksperti kažu da oni mogu da se upotrebe za raznovrsne zadatke, od izviđanja i potrage za minama, do lova na neprijateljske vojnike.

Izloženi dronovi pokazuje jasan pravac kojim Kina želi da ide sa vojnom strategijom, gde „ne želi samo da pojača, već i zameni tradicionalne strukture".

Ona je očigledno izvukla neke lekcije iz rata u Ukrajini, gde možete samo da „gađate neprijatelja dronovima" da biste izmorili njegovu odbranu, ističe doktor Raska.

„Pripravnost u lancu ubijanja je važna“, dodaje Nil, ističući da u borbi koja se brzo pomera, odluke moraju sa se donose u „nanosekundama“ da bi se porazio neprijatelj i stekla nadmoć.

To veštačka inteligencija može da postigne.

Mnoge zemlje su još uvek podozrive prema uvođenju veštačke inteligencije u njihove vojne sisteme i pitaju se „koliko smo uopšte opušteni po pitanju uvođenja veštačke inteligencije u lanac ubijanja", dodaje on.

Ali Kina je očigledno veoma opuštena po tom pitanju, kaže doktor Raska.

„Oni veruju da mogu da kontrolišu veštačku inteligenciju.

„Oni idu do samog kraja da bi je integrisali u svoje sisteme."

4. Kina možda ima tehnologiju, ali Amerika još ima prednost

Parada očigledno pokazuje da Kina brzo sustiže SAD u vojnoj tehnologiji i da ima resurse da izgradi ogroman arsenal oružja.

Ali Amerika je sačuvala prednost što ste tiče samih operacija, kažu stručnjaci.

Američka vojska je „nadmoćnija" zato što neguje kulturu „od dna ka vrhu", u kojoj jedinice na terenu mogu same da donose odluke u zavisnosti od razvoja situacije i menjaju borbene strategije, ističe doktor Raska.

To ih čini više nego okretnim u bitkama.

Kina je, s druge strane, organizovana „od vrha nadole" gde „mogu da imaju gizdave platforme i sisteme, ali neće ni prstom mrdnuti sve dok ne dobiju naređenje s vrha", dodaje on.

„Kinezi misle da je tehnologija ono što je suština odvraćanja.

„Oni misle da će ona odvratiti Ameriku... ali na operativnom nivou, bilo je slučajeva koji pokazuju da možda nisu onoliko dobri koliko tvrde“, kaže doktor Raska.

Ukazuje na skorašnje susrete kao što je incident iz prošlog meseca kada je kineski ratni brod udario u jedno od manjih plovila dok se suočavao sa filipinskom obalskom stražom.

5. Parada je bila sajam za prodaju oružja - i prilika da se Americi prikaže ujedinjeni front

Uz više od dve desetine zemalja pozvanih na događaj, parada oružja i tenkova bila je praktično ogromna ponuda za prodaju kineskog oružja potencijalnim kupcima, ističe Nil.

Za neke od prisutnih zemalja, kao što je Mjanmar, već se zna da kupuju ogromne količine kineskog oružja.

Ali prilika za prodaju novim kupcima ili povećanje narudžbina način je na koji kineska vlada može da proširi uticaj u svetu, ističe doktor Raska.

Među ključnim klijentima bili su oni koji su stajali najbliže Siju - Vladimir Putin i Kim Džong Un.

Njih trojica predstavljali su ujedinjeni front dok su zajedno hodali po paradi i zajedno stajali na bini.

To je bila poruka za SAD, kaže Nil: Ako Amerika zaista želi da im se suprotstavi, to će onda značiti „borbu sa njima na nekoliko potencijalnih frontova istovremeno - Korejsko poluostrvo, Tajvanski moreuz, Ukrajina."

„I ako dobro razmislite o tome, ukoliko bude bio izvršen pritisak na Ameriku na sva tri fronta, ona bi mogla da omane na jednom od njih."

