Tramp pobesneo i vikao na novinara zbog Putina: "Videćete šta ćemo uraditi ako se naljutimo"

Američki predsednik Donald Tramp ugostio je danas u Beloj kući predsednika Poljske Karola Navrockog.

Nakon sastanka u Ovalnoj kancelariji, obratili su se predstavnicima medija kada je izbio blaži verbalni sukob sa jednim novinarem iz Poljske. Tramp je povisio ton na poljskog novinara zbog pitanja o ratu u Ukrajini. Poljski novinar ga je "isprovocirao" pitanjem o konkretnim akcijama Amerike s obzirom da i dalje nema dugo najavljivanog prekida vatre u Ukrajini. "Kako vi ovo znate? Kako znate da nema konkretnih akcija?", započeo je Tramp i podsetio poljskog novinara