Tramp pobesneo i vikao na novinara zbog Putina: "Videćete šta ćemo uraditi ako se naljutimo"

Mondo pre 19 minuta  |  Aleksandar Blagić
Tramp pobesneo i vikao na novinara zbog Putina: "Videćete šta ćemo uraditi ako se naljutimo"

Američki predsednik Donald Tramp ugostio je danas u Beloj kući predsednika Poljske Karola Navrockog.

Nakon sastanka u Ovalnoj kancelariji, obratili su se predstavnicima medija kada je izbio blaži verbalni sukob sa jednim novinarem iz Poljske. Tramp je povisio ton na poljskog novinara zbog pitanja o ratu u Ukrajini. Poljski novinar ga je "isprovocirao" pitanjem o konkretnim akcijama Amerike s obzirom da i dalje nema dugo najavljivanog prekida vatre u Ukrajini. "Kako vi ovo znate? Kako znate da nema konkretnih akcija?", započeo je Tramp i podsetio poljskog novinara
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Tramp eksplodirao na novinara u Beloj kući: "Putine, videćete šta ćemo uraditi!“

Tramp eksplodirao na novinara u Beloj kući: "Putine, videćete šta ćemo uraditi!“

Alo pre 3 sata
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

BBC News pre 5 sati
Kina će napasti: Samo je pitanje trenutka

Kina će napasti: Samo je pitanje trenutka

Vesti online pre 5 sati
"Zelenski, dođi u Moskvu": Putin otkrio pod kojim uslovom će se sastati sa predsednikom Ukrajine, pa zapretio Evropi: Ako se…

"Zelenski, dođi u Moskvu": Putin otkrio pod kojim uslovom će se sastati sa predsednikom Ukrajine, pa zapretio Evropi: Ako se ovo ne desi, naša vojska će ostvariti ciljeve!

Blic pre 5 sati
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Radio 021 pre 5 sati
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

NIN pre 5 sati
"Isto me pitao Tramp, neka Zelenski dođe u Moskvu": Putin podviknuo na novinare zbog Ukrajine

"Isto me pitao Tramp, neka Zelenski dođe u Moskvu": Putin podviknuo na novinare zbog Ukrajine

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBela kućaPoljskaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U čemu je tajna voza kojim je Kim Džong Un stigao u Peking?

U čemu je tajna voza kojim je Kim Džong Un stigao u Peking?

Danas pre 54 minuta
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Danas pre 39 minuta
(Video) Sudar aviona na pisti u San Francisku: Oglasila se i kompanija: Evo kako je došlo do incidenta

(Video) Sudar aviona na pisti u San Francisku: Oglasila se i kompanija: Evo kako je došlo do incidenta

Blic pre 14 minuta
Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima i dete…

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima i dete (foto/video)

Blic pre 14 minuta
Dete "nestalo" iz vrtića: Majka dečaka i zaposleni odmah podigli uzbunu: Kada su pogledali snimke sa nadzornih kamera, ostali…

Dete "nestalo" iz vrtića: Majka dečaka i zaposleni odmah podigli uzbunu: Kada su pogledali snimke sa nadzornih kamera, ostali su u šoku

Blic pre 29 minuta