Kina će napasti: Samo je pitanje trenutka

Kina je održala najveću vojnu paradu u svojoj istoriji, cilj ceremonije bio je da se prikaže vojna moć zemlje i modernizovana vojska, sposobna da parira američkoj ili čak da je nadmaši, a mnogi ove poteze tumače kao pripremu za napad na Tajvan.

– Kada dođe do rata s Kinom, bićemo u ozbiljnim problemima, ceo svet će biti u ozbiljnim problemima – rekao je nakon parade profesor Stiv Tsang, direktor Kineskog instituta pri londonskom SOAS-u. U razgovoru za BBC, Tsang je upozorio da je pokušaj Pekinga da silom zauzme Tajvan neizbežan i da bi takav sukob izazvao “vrlo, vrlo ozbiljno uništenje ekonomskog poretka”.