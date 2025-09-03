Kina će napasti: Samo je pitanje trenutka

Vesti online pre 3 sata  |  index.hr (K.D.)
Kina će napasti: Samo je pitanje trenutka

Kina je održala najveću vojnu paradu u svojoj istoriji, cilj ceremonije bio je da se prikaže vojna moć zemlje i modernizovana vojska, sposobna da parira američkoj ili čak da je nadmaši, a mnogi ove poteze tumače kao pripremu za napad na Tajvan.

– Kada dođe do rata s Kinom, bićemo u ozbiljnim problemima, ceo svet će biti u ozbiljnim problemima – rekao je nakon parade profesor Stiv Tsang, direktor Kineskog instituta pri londonskom SOAS-u. U razgovoru za BBC, Tsang je upozorio da je pokušaj Pekinga da silom zauzme Tajvan neizbežan i da bi takav sukob izazvao “vrlo, vrlo ozbiljno uništenje ekonomskog poretka”.
Tramp pobesneo i vikao na novinara zbog Putina: "Videćete šta ćemo uraditi ako se naljutimo"

Tramp pobesneo i vikao na novinara zbog Putina: "Videćete šta ćemo uraditi ako se naljutimo"

Mondo pre 1 sat
Tramp eksplodirao na novinara u Beloj kući: "Putine, videćete šta ćemo uraditi!"

Tramp eksplodirao na novinara u Beloj kući: "Putine, videćete šta ćemo uraditi!“

Alo pre 1 sat
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

BBC News pre 3 sata
"Zelenski, dođi u Moskvu": Putin otkrio pod kojim uslovom će se sastati sa predsednikom Ukrajine, pa zapretio Evropi: Ako se…

"Zelenski, dođi u Moskvu": Putin otkrio pod kojim uslovom će se sastati sa predsednikom Ukrajine, pa zapretio Evropi: Ako se ovo ne desi, naša vojska će ostvariti ciljeve!

Blic pre 3 sata
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Radio 021 pre 3 sata
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

NIN pre 3 sata
"Isto me pitao Tramp, neka Zelenski dođe u Moskvu": Putin podviknuo na novinare zbog Ukrajine

"Isto me pitao Tramp, neka Zelenski dođe u Moskvu": Putin podviknuo na novinare zbog Ukrajine

Mondo pre 4 sati
Demonstranti ispred netanjahuove rezidencije: Nazvao ih fašistima, pa kritikovao policiju: "Blokiraju puteve, maltretiraju…

Demonstranti ispred netanjahuove rezidencije: Nazvao ih fašistima, pa kritikovao policiju: "Blokiraju puteve, maltretiraju milione građana" (foto/video)

Blic pre 7 minuta
Putin: Rusija će vojnim putem ostvariti svoje ciljeve ako propadnu pregovori sa Ukrajinom

Putin: Rusija će vojnim putem ostvariti svoje ciljeve ako propadnu pregovori sa Ukrajinom

Danas pre 1 sat
Evropska bezbednost sve skuplja: Bilion dolara za odgovor na ruske pretnje

Evropska bezbednost sve skuplja: Bilion dolara za odgovor na ruske pretnje

Danas pre 1 sat
Tramp najavio novi razgovor s Putinom

Tramp najavio novi razgovor s Putinom

Danas pre 42 minuta
Makron, Zelenski i evropski lideri razgovaraće sutra sa Trampom posle sastanka u Parizu

Makron, Zelenski i evropski lideri razgovaraće sutra sa Trampom posle sastanka u Parizu

Danas pre 1 sat