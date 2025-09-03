Šta se dešava u Zaječaru i da li će biti novih izbora

BBC News pre 1 sat | Grujica Andrić - BBC novinar

Glas Zajecara Desetine Zaječaraca okupilo se ispred zgrade gradske skupštine tokom sednice, a objekat je obezbeđivala policija

Gotovo tri meseca posle lokalnih izbora 7. juna, Zaječarci umesto političke stabilnosti, ispred skupštine najvećeg grada Istočne Srbije imaju kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija i metalnu ogradu.

U skupštinskoj sali obezbeđenje sprečava sukob opozicije i vlasti, na sednici na kojoj je vladajuća koalicija još jednom pokušala da verifikuje odborničke mandate, pošto je konstitutivna sednica, održana 6. avgusta, proglašena neregularnom pred Višim sudom u Zaječaru.

Ali, ni drugi put nije bilo uspeha, mandati ponovo nisu potvrđeni, a sednica je prekinuta „na neodređeno vreme“, javlja zaječarski portal ZaMedia.

Pitanje koje otvara ovakav razvoj događaja u Zaječaru jeste da li će biti novih izbora?

Prekinuta ili ne, sednica je bila „protivzakonita“ po više osnova, smatra Pavle Dimitrijević, pravnik i zamenik programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

„Nemoguće da je sazove predsednik skupštine, čiji mandat prethodno nije verifikovan, zakazana je pre presude Višeg suda kao redovna sednica, a posle presude se na dnevnom redu našlo odlučivanje o verifikaciji mandata odbornika, odnosno formiranje Verifikacione komisije.

„Istovremeno, nije se našao izbor gradonačelnika i predsednika skupštine, što otvara pitanje da li ta dva funkcionera ostaju izglasani od strane lica koji po zakonu nisu odbornici“, priča Dimitrijević za BBC na srpskom.

Viši sud u Zaječaru 25. avgusta usvojio je žalbu opozicione liste „Promena u koju verujemo“ i poništio Odluku Skupštine grada Zaječara o potvrđivanju mandata lokalnih odbornika, koja je po mišljenju suda nezakonito usvojena.

Glavni razlog za poništavanje odluke je „izostanak“ izveštaja Verifikacione komisije posle glasanja, navodi se u obrazloženju presude.

„Posle odluke Višeg suda apsolutno smo bliži tome da su novi izbori jedini izlaz iz ove situacije, odnosno prvo imenovanje privremenog organa pre raspisivanja izbora“, dodaje Dimitrijević.

Na izborima 7. juna koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila je 27 mandata, opoziciona lista „Promena u koju verujemo" 19, a lista „Ujedinjeni za spas Zaječara" četiri, pokazali su konačni rezultati.

Ali, oni „ne odražavaju volju građana zato što su na čak 19 odsto biračkih mesta zabeleženi teški oblici nepravilnosti", saopštila je Crta 9. juna.

Glas Zaječara

Hoće li Zaječar ponovo na izbore?

Predstavnici vlasti izlaz su videli u održavanju nove konstitutivne sednice, na kojoj nije napravljen pomak.

Za predstavnike opozicione liste „Promena u koju verujemo“, izbori su jedino zakonsko rešenje posle sudske odluke donesene 25. avgusta.

„To znači da Skupština Zaječara nije konstituisana u zakonom predviđenom roku, da u Zaječaru ne postoji vlast i da idemo na nove izbore“, tvrdi Uglješa Đuričković, nosilac liste i kandidat za gradonačelnika na junskim izborima.

Konstitutivna sednica mora da se održi najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja o dodeli mandata, propisuje Zakon o lokalnim izborima.

U slučaju Zaječara, to je bio 11. avgust, jer je 11. jula rešenje objavljeno.

ZAMEDIA Posle burne sednica zaječarske skupštine 3. septembra, jedino rešenje za izlazak iz krize je raspisivanje novih lokalnih izbora, smatra Pavle Dimitrijević

Ali, Zakon o lokalnoj samoupravi istovremeno predviđa da „Vlada imenuje privremeni organ umesto skupštine, ako se ne kostituiše skupština u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata“ izbora.

„Zakoni su neusaglašeni i u ovom slučaju taj rok ističe 4. septembara, jer su konačni rezultati objavljeni 4. jula“, kaže Pavle Dimitrijević iz organizacije Crta.

Kako je sednica dan pred istek roka prekinuta na neodređeno vreme, neizvesnost u političkom životu Zaječara sada je jedina izvesnost.

„Nije sigurno da li će biti pokušaja da se ona nastavi ili će biti izbora, ali posle današnjeg dana, zaista ne vidim drugi izlaz osim izbora“, navodi Dimitrijević.

Ali, kako kaže, teško je prognozirati sledeće poteze vlasti, jer „niko nije mogao da pretpostavi ni da će verifikacija mandata biti tako veliki tehnički propust“ o kojoj će sud odlučivati, što dosad nije zabeleženo u Srbiji.

„Nedostaje i stav institucija, jer ni od jednog državnog organa nismo čuli šta sad ovo znači i šta će se desiti dalje“, zaključuje stručnjak organizacije Crta.

Šta se desilo na sednici?

Druga sednica, posle prve, konstitutivne, koja nije uspela, održana je 3. septembra uz mnogo napetosti.

Pripadnici opozicione liste „Promena u koju verujemo“ pokušali su da spreče održavanje sednice, a došlo je i do guranja sa privatnim obezbeđenjem, izvestila je televizija Nova S.

Opozicioni odbornici prijavili su policiji najviše funkcionere lokalne vlasti, jer smatraju da nemaju mandat da sede na mestima namenjenim predsedniku i sekretaru lokalne skupštine, kazala je Dragana Rašić sa opozicione liste za tu televiziju.

„Zapravo, ti ljudi nisu ništa iz razloga što je Viši sud u Zaječaru poništio odluku o dodeli mandata.

„Ljudi koji su glasali na takozvanoj konstitutivnoj sednici nisu imali to pravo, zato što nisu imali mandat“, smatra Rašić.

Glas Zajecara Stefan Zankov je odluku o prekidanju sednice pročitao sa balkona gradske skupštine

Stefan Zankov, koji je na sednici nastupao kao predsednik skupštine, što je zvanje koje mu iz opozicije osporavaju, poliven je vodom, a sa balkona na prvom spratu proglasio je odlaganje održavanja sednice na neodređeno vreme.

Vladimir Videnović, gradonačelnik Zaječara, dan ranije je saopštio za list Danas da će biti održana „redovna sednica“ gradske skupštine.

O odluci Višeg suda kojom se poništavaju mandati odbornika kazao je da „ne zna ništa“, jer „nije pravnik“.

Videnović u sredu nije želeo da komentariše događanja na sednici za BBC na srpskom, a ni Uglješa Đuričković, nosilac liste „Promena u koju verujemo", nije bio dostupan za komentar.

ZAMEDIA Predsednik zaječarske skupštine Stefan Zankov (levo) i njegov zamenik Milorad Vučković (desno) izabrani su na te pozicije 6. avgusta, ali je sud osporio verifikaciju konstitutivne sednice

