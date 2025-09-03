Burno u Zaječaru: Kordon policije ispred skupštine grada, koškanje obezbeđenja i odbornika u sali, sednica prekinuta do daljnjeg (video)

Druga sednica Skupštine grada Zaječara započela je jutros, i to prilično burno, da bi tokom dana bila prekinuta do daljnjeg. Vladajuća koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS) organizovala je za danas njen nastavak, iako se opozicija tome protivila pozivajući se na odluku Višeg suda u Zaječaru o poništavanju konstitutivne sednice. U jednom momentu je u sali došlo do koškanja obezbeđenja i opozicije koja je i blokirala nastavak zasedanja.

Kordon policije i privatno obezbeđenje su se, kako se moglo videti na snimcima na društvenim mrežama, nalazili unutar i oko zgrade lokalnog parlamenta Zaječara. Opozicija danas nije želela da zauzme svoja mesta u lokalnom parlamentu, a odbornik liste "Promena u koju verujemo“ Uglešlja Đuričković je kritikovao da se sprovodi pravno nasilje, da se sednica sprovodi suprotno zakonu, i da mora da se poštuje presuda suda kojom su mandati SNS proglašeni nelegitimnim. Viši
