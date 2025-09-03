BBC vesti na srpskom

Velika vojna parada u Pekingu: 'Kina je nepobediva'

Kina je predstavila najsavramenije naoružanje, a sa tribina su posmatrali Putin i Kim Džong Un.

BBC News pre 1 sat
vojna parada u kini, žene vojnici marširaju na vojnoj paradi u kini
REUTERS/Tingshu Wang

Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Kina je predstavila savremeno naoružanje, od dronova i hipersoničnih raketa do novih podvodnih dronova i protivbrodskih sistema.

BBC dopinisic iz Pekinga su javili da su među novim tipovima naoružanja predstavljenih na paradi bili i interkontinentalna balistička raketa DF-5C, podvodni dron AJX002, kaoi i lasersko oružje.

Predsednik Si Đinping poručio je da je Kina „nepobediva" i da je „nasilnici nikada neće zaplašiti".

Među više od 26 državnika u Pekingu bili su ipredsednici Rusije i Severne Koreje Vladimir Putin i Kim Džong Un, srpski lider Aleksandar Vučić i slovački premijer Robert Fico, jedini visoki zvaničnik iz neke zemlje Evropske unije koji je došao u Kinu.

„Čovečanstvo se ponovo suočava sa izborom između mira i rata, dijaloga i konfrontacije, obostrano korisnih ishoda i igara sa nultim zbirom“, rekao je kineski lider u govoru.

Zemlje širom sveta moraju da „eliminišu osnovne uzroke rata i spreče ponavljanje istorijskih tragedija", kaže kineski lider.

„Zajednička bezbednost može se osigurati samo kada se zemlje širom sveta međusobno tretiraju kao ravnopravne, žive u harmoniji i podržavaju jedna drugu“, rekao je pre nego što su kineski vojnici marširali trgom Tjenanmen.

Poručio je i da se „preporod kineske nacije ne može zaustaviti“.

kineski predsednik si đinping u vozilu tokom parade
Bloomberg via Getty Images

Tramp: 'Pravite zaveru protiv SAD'

Dok su Si, Putin i Kim Džong Un u Pekingu posmatrali vojnu paradu, iz Vašingtona im se preko društvenih mreža obratio predsednik SAD Donald Tramp, optuživši ih za „zaveru protiv Amerike".

„Veliko pitanje na koje treba odgovoriti jeste da li će predsednik Si pomenuti ogromnu podršku i 'krv' koju su SAD dale Kini kako bi joj pomogle da stekne SLOBODU od veoma neprijateljski nastrojenog stranog osvajača.

„Mnogo Amerikanaca je poginulo u kineskoj borbi za pobedu i slavu.

„Ndam se da će biti s pravom poštovani i upamćeni po svojoj hrabrosti i žrtvi“, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Poželeo je kineskom lideru i kineskom narodu „divan i nezaboravan praznik“.

„Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu dok kujete zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država", dodao je Tramp.

Prethodno je, u odvojenoj objavi ponovo kritikovao ruskog predsednika zbog nastavka rata u Ukrajini.

Putin, Si i Kim dolaze na vojnu paradu u Pekingu
AFP via Getty Images
Putin, Si i Kim dolaze na vojnu paradu u Pekingu

Počasno mesto za Kima

putin, si đinping, kim džong un
Pool via REUTERS

Džin Mekenzi, BBC dopisnica iz Seula

Neverovatno je bilo videti kakva je počast odata Kimu Džongu Unu na paradi u Pekingu, na koju je došao sa ćerkom i sestrom.

Severnokorejski lider je ušetao na Trg Tjenanmen sa Sijem i Putinom, a zatim seo pored njih.

Mogli smo da vidimo sva trojicu kako opušteno ćaskaju.

Kim je dugo bio izolovan, tretiran kao izgnanik, pa čak i ismevan, ali danas je uzdignut na skoro nivo dva veoma moćna svetska lidera.

Ovo je prvi put da prisustvuje međunarodnom skupu svetskih lidera.

Severnokorejski vođa retko napušta Severnu Koreju, a kada to učini, obično se sastaje sa liderima jedan na jedan.

Jedan od razloga zašto je Kim prekršio tradiciju i prisustvovao paradi u Pekingu nesumnjivo je bila prilika da se pojavi pored Sija Đinpinga i Vladimira Putina i bude ravnopravan sa njima.

Ovi lideri šalju jasan signal Zapadu, posebno Sjedinjenim Državama, da njih trojica sada tesno sarađuju.

Impresivna vojna parada u Pekingu

vojna parada u pekingu
REUTERS/Tingshu Wang

Parada povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata bila je najveća u istoriji Kine.

Portret Mao Cedunga, osnivača Komunističke partije Kine, trg Tjenanmen bio je okružen sa osam džinovskih kineskih zastava.

Preko puta svetskih lidera, pored Velike kuće naroda, stajala su dva ogromna cvetna aranžmana u znak sećanja na kraj Drugog svetskog rata.

Bilo je mesta i za 50.000 ljudi pozvanih na paradu.

U očekivanju parade, Peking je pojačao mere bezbednosti - i to ne samo duž rute.

Skeneri su instalirani na ulazima u neke zgrade, a bilo je zabranjeno da bilo ko pušta dronove.

Postavljene su i 24-časovne straže na prilazima nadvožnjacima i mostovima, a neki od straža su u vojnim uniformama.

Pripreme za paradu, prvu u šest godina, trajale su nekoliko meseci.

U Pekingu je okačeno više od 200.000 zastava, cvetni aranžmani su postavljeni pored važnih puteva i na raskrsnicama, a poslovni distrikt je dobio novo osvetljenje.

Tokom probe, stanovnici u okolini su zamoljeni da ne izlaze na terase kako bi detalji parade ostali tajna.

Škole, hoteli, prodavnice i kancelarije duž rute bile su zatvorene dva dana.

Čak je i iznajmljivanje gradskog bicikla postalo praktično nemoguće.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

vojna parada u kini, oklopna vozila nose bespilotne letelice tokom vojne parade
ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/Shutterstock
Oklopna vozila prenosila su bespilotne letelice
vojna parada u kini, nuklearne rakete
REUTERS/Maxim Shemetov
Na paradi su prikazane i nuklearne rakete DF-5C
vojna parada u kini, rakete na vojnoj paradi u kini
REUTERS/Maxim Shemetov
Hipersonične protivbrodske rakete YJ-20
vojna parada u kini, lasersko oružje kineske vojske
REUTERS/Maxim Shemetov
Kineska armija predstavila je i novo lasersko oružje
rakete na vojnoj paradi u kini
REUTERS/Tingshu Wang
vojna parada u pekingu, ljudi gledaju paradu u kini dok tenkovi prolate trgom tjenanmen
REUTERS/Go Nakamura
vojna parada u kini
ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/Shutterstock
vojna parada u kini, pvi sistemi kineske vojske
REUTERS/Go Nakamura
Jedinica za protivvazdušnu i raketnu odbranu tokom vojne parade povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata
vojna parada u pekingu, kineski vojnici marširaju
AFP via Getty Images
vojna parada i kini
Getty Images

Ovaj veliki događaj imao je nekoliko ciljeva: da se svetu pokaže vojna i diplomatska moć Kine, ali i da se probudi osećaj ponosa i patriotizma unutar zemlje.

Za Peking, Drugi svetski rat je „narodni rat otpora protiv japanske agresije“, a u Kini je uoči godišnjice objavljeno nekoliko istorijskih blokbastera o tom periodu.

Tako je film „Fotograf iz Nanđinga" o masakru u tom gradu 1937. godine postao najveći hit ovog leta u kineskim bioskopima.

(BBC News, 09.03.2025)

