Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Danas pre 15 minuta  |  Danas Online
Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, poveo je u Kinu i Tomislava Nikolića, svog prethodnika na predsedničkoj funkciji.

Da je Tomislav Nikolić u visokoj državnoj delegaciji objavili su korisnici društvenih mreža, pokazujući snimke ili agencije Tanjug ili ruskih medija, budući da je prisustvovao susretu Aleksandra Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina u Pekingu. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Nikolić je podsetimo, od odlaska sa predsedničke funkcije 2017. uglavnom bio skrajnut, osim u posebnim prilikama, kada se procenjivalo da je njegovo prisustvo od
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ovo je trenutak koji trese korejsko poluostrvo! Prišao je Kimu i uradio nezamislivo, Putin prenosi tajne poruke sukobljenih…

Ovo je trenutak koji trese korejsko poluostrvo! Prišao je Kimu i uradio nezamislivo, Putin prenosi tajne poruke sukobljenih suseda

Blic pre 2 sata
Vučić poveo i Tomu Nikolića u Kinu (video)

Vučić poveo i Tomu Nikolića u Kinu (video)

Pravda pre 2 sata
Rusija izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu, oštećena infrastruktura

Rusija izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu, oštećena infrastruktura

Serbian News Media pre 2 sata
Lideri Rusije, Kine i Severne Koreje prvi put na jednom mestu nakon 66 godina

Lideri Rusije, Kine i Severne Koreje prvi put na jednom mestu nakon 66 godina

Sputnik pre 2 sata
Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih rudarskih kompanija

Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih rudarskih kompanija

Novi magazin pre 2 sata
Si Đinping se vozio automobilom otpornim na metke i hemijsko oružje: 3 tone luksuza i 400 konja, košta "samo" 600.000€

Si Đinping se vozio automobilom otpornim na metke i hemijsko oružje: 3 tone luksuza i 400 konja, košta "samo" 600.000€

Mondo pre 2 sata
Zagrljaj govori više od hiljadu reči?: Sastančili Putin i Kim Džong Un, ruski predsednik: "Nikada vam nećemo zaboraviti..."…

Zagrljaj govori više od hiljadu reči?: Sastančili Putin i Kim Džong Un, ruski predsednik: "Nikada vam nećemo zaboraviti..." (foto)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tomislav NikolićAleksandar VučićVladimir PutinTanjugPekingKinaPredsednik Srbije

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: UN optužile međunarodnu zajednicu da ne pruža pomoć invalidima u Gazi; Preko 11.000 palestinskih…

BLISKOISTOČNI SUKOB: UN optužile međunarodnu zajednicu da ne pruža pomoć invalidima u Gazi; Preko 11.000 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima

RTV pre 20 minuta
'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

BBC News pre 26 minuta
Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u…

Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u Pekingu zagrljaji i paranoja (foto, video)

Blic pre 15 minuta
Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Danas pre 15 minuta
Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

RTS pre 50 minuta