Vučić poveo i Tomu Nikolića u Kinu (video)

Pravda pre 1 sat  |  Nova.rs
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u Kinu, gde će učestvovati na obeležavanju 80 godina od kapitulacije Japana, međutim, ono što je prošlo ispod radara javnosti jeste da se u delegaciji naše zemlje nalazi i bivši predsednik Tomislav Nikolić. Inače, on je od odlaska s vlasti na mestu predsednika Nacionalnog saveta za koordinaciju odnosa sa Rusijom i Kinom.

Nikolić je snimljen u Vučićevoj pratnji, na početku jučerašnjeg razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Inače, u poslednje vreme Nikolić se češće pojavljuje u javnosti, uglavnom onda kad zatreba Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Tako je nedavno predsednik Srbije na svom Instagram profilu objavio sliku sa Nikolićem i njegovom suprugom Dragicom iz njihovog doma u selu Bajčetina kod Kragujevca.
