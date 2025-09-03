Rusija snažno napala Ukrajinu dok je Putin u Kini

Beta pre 31 minuta

Rusija je tokom noći napala Ukrajinu iz vazduha, kada je povređeno najmanje četvoro radnika na železnici i oštećena kritična infrastruktura, saopštile su ukrajinske vlasti.

Napadi su se dogodili dok je ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao vojnoj paradi u Pekingu, povodom godišnjice kraja Drugog svetskog rata, na kojoj je kineski predsednik Si Đinping upozorio da se svet suočava sa izborom između mira i rata.

Širom Ukrajine aktivirana su upozorenja na vazdušnu opasnost, a eksplozije su se čule u devet od njenih 24 regiona.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći oborilo 430 od 502 drona i 21 od 24 rakete koje je Rusija lansirala, dodajući da su tri rakete i 69 dronova pogodili 14 lokacija, prenosi Rojters.

Zapadni sused Ukrajine i članica NATO-a, Poljska, aktivirala je sopstvene i savezničke avione kako bi osigurala bezbednost, saopštila je komanda njenih oružanih snaga.

Četiri železnička radnika u centralnoj ukrajinskoj oblasti Kirovograd su u bolnici nakon ruskog napada, saopštila je državna železnica na Telegramu, navodeći da vozovi kasne i do 7 sati i brojne druge usuge su onemogućene zbog oštećenih objekata.

U glavnom železničkom čvorištu Znamjanka je oštećeno 28 kuća, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije na Telegramu.

U Černigovu, na severu zemlje, zbog napada je bez struje ostalo 30.000 potrošača i oštećena je kritičnu civilna infrastruktura, rekao je guverner Vjačeslav Čaus.

Vatrogasci u Ivano-Frankovskoj oblasti borili su se sa plamenom koji je zahvatio 9.000 kvadratnih metara skladišnih objekata, saopštile su službe za vanredne situacije.

Rusija se nije oglasila.

Obe strane negiraju da ciljaju civile u svojim napadima u ratu koji je Rusija pokrenula invazijom velikih razmera na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

(Beta, 03.09.2025)

