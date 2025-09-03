Vučić u Pekingu razgovarao sa Ficom o razvoju bilateralnih odnosa, političkoj situaciji u Evropi

Beta pre 41 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa slovačkim premijerom Robertom Ficom sa kojim je, kako je rekao, imao "srdačan i prijateljski susret" i razgovarao o političkoj situaciju u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima.

"Razgovarali smo o jačanju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i trgovine, koje otvaraju prostor za nove investicije i bolju povezanost naših privreda. Premijer je još jednom potvrdio da će Slovačka da učestvuje, u punom kapacitetu na našoj izložbi EXPO2027, što će biti i dobra prilika da Fico poseti Beograd, napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

On je izrazio uverenje da će dve zemlje u narednom periodu dodatno proširiti političku i ekonomsku saradnju, koja će, kako je dodao "doprineti još čvršćem povezivanju dveju država i naroda u godinama koje dolaze".

Vučić i Fico nalaze se u Pekingu gde su prisustvovali vojnoj paradi povodom proslve 80. godišnjice kraja Drugog svetskog rata i pobede nad Japanom.

(Beta, 03.09.2025)

