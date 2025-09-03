Francuska izdala nalog za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al Asada

Francuska je danas izdala naloge za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada i šest drugih bivših zvaničnika zbog bombardovanja sirijskog grada Homsa 2012. godine, u kojem su poginula dva novinara, saopštili su danas advokati.

Mari Kolvin (56), Amerikanka koja je radila za britanski list "Sandej tajms", i francuski fotograf Remi Ohlik (28) poginuli su 22. februara 2012. godine u eksploziji u istočnom gradu Homsu, koju francusko pravosuđe istražuje kao potencijalni zločin protiv čovečnosti, kao i ratni zločin, prenosi Frans 24. Britanski fotograf Pol Konroj, francuska novinarka Edit Buvije i sirijski prevodilac Vael Omar ranjeni su u napadu na pres centar u kojem su radili. Asad je sa