Francuska izdala nalog za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al Asada

Blic pre 12 minuta
Francuska izdala nalog za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al Asada

Francuska je danas izdala naloge za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada i šest drugih bivših zvaničnika zbog bombardovanja sirijskog grada Homsa 2012. godine, u kojem su poginula dva novinara, saopštili su danas advokati.

Mari Kolvin (56), Amerikanka koja je radila za britanski list "Sandej tajms", i francuski fotograf Remi Ohlik (28) poginuli su 22. februara 2012. godine u eksploziji u istočnom gradu Homsu, koju francusko pravosuđe istražuje kao potencijalni zločin protiv čovečnosti, kao i ratni zločin, prenosi Frans 24. Britanski fotograf Pol Konroj, francuska novinarka Edit Buvije i sirijski prevodilac Vael Omar ranjeni su u napadu na pres centar u kojem su radili. Asad je sa
Makron: Nikakva ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje Palestine

Kurir pre 1 sat
Makron: Ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje države Palestine

Danas pre 4 sati
Pretili joj smrću jer voli žene: Ubila se direktorka škole, niko nije hteo da joj pomogne

Kurir pre 52 minuta
Modernizacija pariske Opere će koštati 450 miliona evra

Danas pre 1 sat
Evrobasket: Španija na korak od eliminacije, u grupi D poznato ko ide dalje

Danas pre 3 sata
Izrael i Slovenija obezbedili nokaut fazu, BiH šokirala Grčku, Italija srušila Španiju, a Francuska Poljsku

RTV pre 2 sata
Francuska srušila domaćina: Drama u grupi D pred poslednje kolo!

Kurir pre 2 sata
