Parada u Pekingu: Kina prvi put prikazala novo naoružanje: Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una, prisustvovao i Vučić (foto/video)

Na Trgu Tjenanmen u Pekingu danas je održana velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu i tom prilikom prikazana je napredna vojna oprema poput dronova, hipersonične rakete, i borbenih aviona, ali prvi put i novo naoružanje poput podvodnih dronova i protivbrodskih raketa. Kineski predsednik Si Đinping je nakon uvodnog govora izvršio smotru trupa na Trgu Tjananmen u limuzini marke Hongci i dao komandu za početak smotre.

Uz glasnu vojnu muziku, Si je izvršio smotru pešadijskih, zastavnih i naoružanih formacija, dok su vojnici uzvikivali "Pratite Partiju! Borite se za pobedu", kao i "Pravda ce pobediti", "Mir ce pobediti", "Narod ce pobediti", prenosi Sinhua. Među 26 svetskih lidera, paradi je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je na tribinama u prvom redu sedeo sa suprugom Tamarom Vučić. Prisutni na Trgu Tjenanmen, gde se održavala parada, sedeli su na