"Prenesite moje tople: Pozdrave..." Dok su kineske trupe marširale u Pekingu, Tramp se oglasio o "osovini prevrata"

Kineski predsednik Si Đinping ugostio je ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Džong Una na vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen, povodom 80. godišnjice pobede nad Japanom u Drugom svetskom ratu.

Parada, najveća te vrste u kineskoj istoriji, okupila je hiljade vojnika, tenkove, raketne sisteme i drugu vojnu opremu, šaljući snažnu poruku o vojnoj moći i geopolitičkom uticaju Kine. Si Đinping, okružen Putinom i Kimom, odao je počast kineskim vojnicima koji su se borili protiv "japanskih osvajača" tokom rata. U svom govoru, Si je istakao ključnu ulogu Kine u pobedi saveznika, naglašavajući doprinos svoje zemlje "spasavanju ljudi, odbrani mira i obezbeđivanju