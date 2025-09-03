U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

Šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata ubijeno je tokom napada na bazu paravojnih snaga na severozapadu Pakistana.

Napad je počeo akcijom bombaša samoubice koji je udario u kompleks i doveo do 12-časovne razmene vatre, saopštila je policija. Bombaš samoubica je rano jutros zabio svoj automobil natovaren eksplozivom u ogradni zid baze u gradu Banu, izazvavši eksploziju koja je omogućila drugim napadačima da uđu u kompleks, rekao je Sadžad Kan, šef regionalne policije, prenosi Rojters. Banu se nalazi blizu pograničnog regiona sa susednim Avganistanom, koji je dugo bio dom