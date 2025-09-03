U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

Blic pre 9 minuta
U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

Šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata ubijeno je tokom napada na bazu paravojnih snaga na severozapadu Pakistana.

Napad je počeo akcijom bombaša samoubice koji je udario u kompleks i doveo do 12-časovne razmene vatre, saopštila je policija. Bombaš samoubica je rano jutros zabio svoj automobil natovaren eksplozivom u ogradni zid baze u gradu Banu, izazvavši eksploziju koja je omogućila drugim napadačima da uđu u kompleks, rekao je Sadžad Kan, šef regionalne policije, prenosi Rojters. Banu se nalazi blizu pograničnog regiona sa susednim Avganistanom, koji je dugo bio dom
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Izrael lansirao novi špijunski satelit "Ofek 19" u svemir

Izrael lansirao novi špijunski satelit "Ofek 19" u svemir

Alo pre 2 sata
"Veoma sam razočaran Putinom": Tramp najavio akcije u vezi rata u Ukrajini

"Veoma sam razočaran Putinom": Tramp najavio akcije u vezi rata u Ukrajini

Blic pre 4 sati
Amerika izvela "smrtonosni napad": Pogođen narko-brod iz Venecuele: "Mnogo droge ulazi u našu zemlju"

Amerika izvela "smrtonosni napad": Pogođen narko-brod iz Venecuele: "Mnogo droge ulazi u našu zemlju"

Blic pre 3 sata
Broj mrtvih u potresu u Afganistanu prešao 1.400, talibani traže pomoć izvana

Broj mrtvih u potresu u Afganistanu prešao 1.400, talibani traže pomoć izvana

Slobodna Evropa pre 1 dan
Američka vojska izvela smronosni napad na brod iz Venecuele: Sumnja se da je prevozio drogu

Američka vojska izvela smronosni napad na brod iz Venecuele: Sumnja se da je prevozio drogu

Euronews pre 4 sati
Novi napad: Bombaši samoubice seju strah

Novi napad: Bombaši samoubice seju strah

B92 pre 4 sati
Sastanak u Vatikanu! Isplivale najnovije informacije sa fronta

Sastanak u Vatikanu! Isplivale najnovije informacije sa fronta

Alo pre 3 sata

Ključne reči

PakistanRojtersAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Blic pre 24 minuta
Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Uživo kineska parada za dan pobede Si Đinping se pojavio uz Putina i Kim Džong Una: Prisustvuje i Vučić

Blic pre 24 minuta
U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

U Pakistanu ubijeno šest pripadnika bezbednosnih snaga i šest militanata

Blic pre 9 minuta
"Želeo sam da napravim topovski udar": Uhapšena trojica maloletnika sa komponentama za pravljenje eksploziva

"Želeo sam da napravim topovski udar": Uhapšena trojica maloletnika sa komponentama za pravljenje eksploziva

Blic pre 29 minuta
"Žaba koja sedi na dnu bunara": Peskov: Zemlje Evropske unije ne razumeju šta se dešava u svetu

"Žaba koja sedi na dnu bunara": Peskov: Zemlje Evropske unije ne razumeju šta se dešava u svetu

Blic pre 34 minuta