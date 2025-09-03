(Video) "čuo sam se sa halidom bešlićem": Bosanac stigao na snimanje "Pinkovih zvezda", pa otkrio zašto je napustio "Zvezde Granda" - dotakao se i pevača koji je u bolnici

Muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" počelo je sa snimanjem, a jedan od članova žirija Dragan Stojković Bosanac progovorio je o svom angažmanu.

Naime, Dragan Stojković Bosanac prethodnih godina bio je član žirija u " Zvezdama Granda", a od ove jeseni će biti deo " Pinkovih zvezda". Kako je istakao, bolji uslovi su presudili da postane žiri u ovom takmičenju. - Ne nedostaju mi Zvezde Granda. Ja sam profesionalac, i onaj ko me je poželeo, ja sam za određene uslove i prihvatio. Nema tu emocija, nema tu ničega, mi smo sarađivali 15-ak godina i ovo letos je bio prelazni rok koji sam ja iskoristio. Prešao sam za