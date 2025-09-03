(VIDEO) Napeto u Zaječaru: SNS organizuje sednicu Skupštine uprkos odluci suda, prisutni policija i privatno obezbeđenje, opozicija neće da zauzme mesta

Danas pre 46 minuta  |  N1 Beograd
(VIDEO) Napeto u Zaječaru: SNS organizuje sednicu Skupštine uprkos odluci suda, prisutni policija i privatno obezbeđenje…

Vladajuća koalicija Srpske napredne stranke u Zaječaru nije odustala od organizovanja druge sednice Skupštine Grada iako je sud doneo odluku o poništenju konstitutivne sednice.

Kordon policije i privatno obezbeđenje nalaze se unutar i oko zgrade, prenosi N1. Nakon druge pauze, sednica je nastavljena, a opozicionari zahtevaju da se utvrdi kvorum. U toku je i guranje sa privatnim obezbeđenjem, javlja Glas Zaječara. Uglješa Đuričković (Promena u koju verujemo) rekao je za Glas Zaječara da su odbornici vlasti glasali, iako nije utvrđen kvorum, te poručio da odbornici vlasti ne znaju da to ne sme da se radi i da su u kršenju zakona. Tokom
