Tenisko rivalstvo koje dobija istorijske obrise: Ovo nije pošlo za rukom ni Federeru i Nadalu! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta je zamerio sudiji tokom meča!

Srpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u polufinale US Opena nakon što je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 3-1, po setovima (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) No one defeats Novak Djokovic in the US Open quarterfinals pic.twitter.com/bmc9HY1J8C — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025 U polufinalu ga očekuje španski teniser Karlos Alkaraz, koji je prethodno savladao Jiržija Lehecku u tri seta. Upravo taj polufinalni duel više ne predstavlja