Incident u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje sprečava opoziciji pristup govornici

Vladajuća koalicija Srpske napredne stranke u Zaječaru nije odustala od organizovanja druge sednice Skupštine Grada iako je sud doneo odluku o poništenju konstitutivne sednice.

Sednica je u toku, a privatno obezbeđenje sprečava opoziciji pristup govornici, piše N1. Druga sednica je počela. Članovi Srpske napredne stranke kojima su dodeljeni mandati pre nego što je sud konstitutivnu sednicu proglasio neustavnom, ušli su u salu, a tu je prisutna i opozicija. Predsedavajući je pokušao da, nakon pauze, nastavi sa sednicom kada je opozicija reagovala pa je došlo do guranja između privatnog obezbeđenja i opozicionog odbornika Đuričković.