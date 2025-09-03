Incident u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje sprečava opoziciji pristup govornici

Nedeljnik pre 1 sat
Incident u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje sprečava opoziciji pristup govornici

Vladajuća koalicija Srpske napredne stranke u Zaječaru nije odustala od organizovanja druge sednice Skupštine Grada iako je sud doneo odluku o poništenju konstitutivne sednice.

Sednica je u toku, a privatno obezbeđenje sprečava opoziciji pristup govornici, piše N1. Druga sednica je počela. Članovi Srpske napredne stranke kojima su dodeljeni mandati pre nego što je sud konstitutivnu sednicu proglasio neustavnom, ušli su u salu, a tu je prisutna i opozicija. Predsedavajući je pokušao da, nakon pauze, nastavi sa sednicom kada je opozicija reagovala pa je došlo do guranja između privatnog obezbeđenja i opozicionog odbornika Đuričković.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Napeto u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje guralo opozicione odbornike koji su sprečavali održavanje sednice

Napeto u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje guralo opozicione odbornike koji su sprečavali održavanje sednice

N1 Info pre 15 minuta
BLOG UŽIVO Haos u Zaječaru: SNS zakazao sednicu uprkos odluci suda. Ispred zgrade policija, u sali obezbeđenje nasrće na…

BLOG UŽIVO Haos u Zaječaru: SNS zakazao sednicu uprkos odluci suda. Ispred zgrade policija, u sali obezbeđenje nasrće na odbornike

Nova pre 15 minuta
Burno jutro u Zaječaru: Kordon policije ispred skupštine grada, koškanje obezbeđenja i odbornika u sali (video)

Burno jutro u Zaječaru: Kordon policije ispred skupštine grada, koškanje obezbeđenja i odbornika u sali (video)

Blic pre 35 minuta
Napeto u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje gura opozicione odbornike koji sprečavaju održavanje sednice

Napeto u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje gura opozicione odbornike koji sprečavaju održavanje sednice

Glas Zaječara pre 1 sat
Skupština Zaječara: Sednica uprkos odluci suda, kordon policije ispred zgrade, tenzije u sali

Skupština Zaječara: Sednica uprkos odluci suda, kordon policije ispred zgrade, tenzije u sali

NIN pre 40 minuta
Naprednjaci u Zaječaru prkose sudu: Pokušaj održavanja sednice Skupštine grada

Naprednjaci u Zaječaru prkose sudu: Pokušaj održavanja sednice Skupštine grada

Vreme pre 30 minuta
SNS u Zaječaru organizuje sednicu Skupštine uprkos odluci suda: Kordon policije nalazi se ispred zgrade, unutra je i privatno…

SNS u Zaječaru organizuje sednicu Skupštine uprkos odluci suda: Kordon policije nalazi se ispred zgrade, unutra je i privatno obezbeđenje

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

"Na način kako je smenjena dekanka Medicinskog fakulteta sutra će moći da se smeni i rektor": Profesor Radonjić upozorio na…

"Na način kako je smenjena dekanka Medicinskog fakulteta sutra će moći da se smeni i rektor": Profesor Radonjić upozorio na "probni balon" vlasti

N1 Info pre 5 minuta
Napeto u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje guralo opozicione odbornike koji su sprečavali održavanje sednice

Napeto u Skupštini Zaječara: Privatno obezbeđenje guralo opozicione odbornike koji su sprečavali održavanje sednice

N1 Info pre 15 minuta
Brnabić: Vučić se u Kini bori za Srbiju, ekonomske mere daju rezultate

Brnabić: Vučić se u Kini bori za Srbiju, ekonomske mere daju rezultate

RTV pre 15 minuta
BLOG UŽIVO Haos u Zaječaru: SNS zakazao sednicu uprkos odluci suda. Ispred zgrade policija, u sali obezbeđenje nasrće na…

BLOG UŽIVO Haos u Zaječaru: SNS zakazao sednicu uprkos odluci suda. Ispred zgrade policija, u sali obezbeđenje nasrće na odbornike

Nova pre 15 minuta
SRCE: Vranjska poljoprivreda na prekretnici, evo mera za oporavak

SRCE: Vranjska poljoprivreda na prekretnici, evo mera za oporavak

Vranje news pre 10 minuta