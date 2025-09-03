Ubistvo u Novom Sadu: Muškarac izboden nasmrt ispred kafića

U Novom Sadu u naselju Detelinara sinoć nešto posle 23 časa, prema nezvaničnim informacijama, došlo je do ubistva ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Prema prvim informacijama, žrtva je muškarac. Ubistvo se dogodilo na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove, koja je bila zatvorena za saobraćaj. Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva i osumnjičeni su sedeli zajedno u kafiću u kojem je najpre došlo do verbalnog sukoba, pa fizičkog obračuna, da bi na kraju sve bilo završeno sa jednim smrtnim slučajem. Kako nezvanično saznaje „Blic", od ubodnih rana zadobijenih u tuči na licu mesta