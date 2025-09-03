Valentina iz Pančeva: „Tražili su člansku kartu SNS-a, da učlanim pet ljudi i dajem 2.300 dinara od plate – kada sam podržala studente ostala sam bez posla“
Nova pre 43 minuta | Autor: N1
U predškolskoj ustanovi "Dečja radost" u Pančevu - dečja radost, čini se, nije baš na prvom mestu.
Jer jedini uslov za zapošljavanje jeste stranačka knjižica, tvrde zaposleni. Ili, bolje rečeno, bivši zaposleni, jer u onom trenutku kada su prestali da ispunjavaju svoje "radne" obaveze, one za stranku, i pružili podršku studentima - tada su ostali bez posla. Pre pet godina, Valentina Despotovski uz priloženi CV za vaspitačicu u PU „Dečja radost“ – morala je, kako kaže, da priloži i člansku kartu SNS-a. I to ne samo svoju, piše N1. „Uslov je bio pet papirića