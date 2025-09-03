Valentina iz Pančeva: „Tražili su člansku kartu SNS-a, da učlanim pet ljudi i dajem 2.300 dinara od plate – kada sam podržala studente ostala sam bez posla“

Nova pre 43 minuta  |  Autor: N1
Valentina iz Pančeva: „Tražili su člansku kartu SNS-a, da učlanim pet ljudi i dajem 2.300 dinara od plate – kada sam podržala…

U predškolskoj ustanovi "Dečja radost" u Pančevu - dečja radost, čini se, nije baš na prvom mestu.

Jer jedini uslov za zapošljavanje jeste stranačka knjižica, tvrde zaposleni. Ili, bolje rečeno, bivši zaposleni, jer u onom trenutku kada su prestali da ispunjavaju svoje "radne" obaveze, one za stranku, i pružili podršku studentima - tada su ostali bez posla. Pre pet godina, Valentina Despotovski uz priloženi CV za vaspitačicu u PU „Dečja radost“ – morala je, kako kaže, da priloži i člansku kartu SNS-a. I to ne samo svoju, piše N1. „Uslov je bio pet papirića
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

„Uslov je bio 5 papirića članstva…“: Vaspitačice i spremačice dobile otkaz u Pančevu

„Uslov je bio 5 papirića članstva…“: Vaspitačice i spremačice dobile otkaz u Pančevu

Nedeljnik pre 1 sat
"Deca nisu važna, važna je stranačka knjižica”: Vaspitačice i spremačice ostale bez posla u vrtiću u Pančevu

"Deca nisu važna, važna je stranačka knjižica”: Vaspitačice i spremačice ostale bez posla u vrtiću u Pančevu

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoSNS

Društvo, najnovije vesti »

Roditelji i deca ispred vrtića "Draguljče", protestuju zbog iznenadne smene direktorke

Roditelji i deca ispred vrtića "Draguljče", protestuju zbog iznenadne smene direktorke

N1 Info pre 43 minuta
Zemljotres pogodio područje Dimitrovgrada

Zemljotres pogodio područje Dimitrovgrada

Pirotske vesti pre 28 minuta
Valentina iz Pančeva: „Tražili su člansku kartu SNS-a, da učlanim pet ljudi i dajem 2.300 dinara od plate – kada sam podržala…

Valentina iz Pančeva: „Tražili su člansku kartu SNS-a, da učlanim pet ljudi i dajem 2.300 dinara od plate – kada sam podržala studente ostala sam bez posla“

Nova pre 43 minuta
Novi protest 5. septembra: Srbijo, da li se čujemo?

Novi protest 5. septembra: Srbijo, da li se čujemo?

Luftika pre 38 minuta
Evropski mediji: Kina okupila protivnike Zapada koji više ne piše istoriju sveta

Evropski mediji: Kina okupila protivnike Zapada koji više ne piše istoriju sveta

N1 Info pre 8 minuta