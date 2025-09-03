PIO Fond: Učenici i studenti koji primaju porodičnu penziju moraju da dostave potvrde o školovanju

Sremska Mitrovica, 2. septembar 2025. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsetio je danas učenike i studente koji primaju porodičnu penziju da su u obavezi da nadležnim filijalama dostave potvrde o školovanju kako bi nastavili da ostvaruju to pravo. Prema saopštenju Fonda PIO, učenici srednjih škola potvrde treba da predaju u septembru, odmah po upisu nove školske godine. Studenti su u obavezi da dokumentaciju dostave u oktobru, po završetku upisa na