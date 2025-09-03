Sirski razgovarao sa glavnokomandujućim francuske vojske o situaciji na frontu

Glavnokomandujući ukrajinskih Oružanih snaga, general Oleksandr Sirski, razmotrio je danas aktuelnu situaciju na frontu i potrebe ukrajinske vojske u telefonskom razgovoru sa načelnikom Generalštaba francuske vojske, generalom Fabijenom Mandonom, prenose ukrajinski mediji.

Kako je Sirski naveo na Fejsbuku, on je čestitao Mandonu na imenovanju na funkciju načelnika Generalštaba, kao i na dodeli ukrajinskog državnog priznanja, Ordena zasluga prvog stepena. Ukrajinski komandant je, istovremeno, poželeo sagovorniku uspeh na čelu francuskih Oružanih snaga, prenela je agencija Ukrinform. â€śZahvalio sam Francuskoj na njenom značajnom doprinosu ukrajinskoj bezbednosti, kao i na naporima u cilju uvođenja ekonomskih sankcija protiv
