Prete oluje sa grmljavinom, očekuju se i obilni pljuskovi

Pravda pre 59 minuta  |  Direktno.rs
Danas u Srbiji će biti veoma sparno. Pre podne biće uglavnom sunčano i toplo. Već sredinom dana na jugozapadu Srbije očekuje se povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Posle podne, a naročito krajem dana, tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom. Tokom večeri i noći biće idealnih uslova i za obilnije pljuskove, a ponegde može da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. Maksimalna temperatura biće danas od 26 na zapadu do 34 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 30. Sutra na severu
