Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

RTS pre 31 minuta
Rat u Ukrajini – 1.288. dan. Šef Kremlja Vladimir Putin demantuje navode Zapada o planovima za agresiju i ističe da Rusija nema nameru da napadne bilo koju zemlju, već da joj je cilj — bezbednost, a ne sukob. U tom kontekstu, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko poručio je da Minsk ostaje čvrst saveznik Moskve, naglasivši da će je podržavati do kraja. Turski lider Redžep Tajip Erdogan ocenio je da Putin i Zelenski još nisu spremni za direktan sastanak, iako su kontakti sa obe strane nastavljeni. U

Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine. U Kijevskoj oblasti stradala je jedna osoba, a više je povređeno. Ukrajinska vojska saopštila je da je tokom napada korišćeno čak 150 iranskih bespilotnih letelica. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udarce na rusku teritoriju. Najmanje četiri osobe poginule su u napadu dronom u Rostovskoj oblasti, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Jurij Sljusar. Dok sukob eskalira, ukrajinski predsednik Volodimir
Blic pre 4 sati
RTV pre 18 minuta
RTV pre 23 minuta
Blic pre 31 minuta
RTS pre 31 minuta
RTV pre 3 minuta