Posle sunčanog jutra biće potrebni kišobrani, temperatura do 29 stepeni

Pretežno sunčano jutro u Srbiji nakon kojeg će biti potrebni kišobrani. U pojedinim delovima zemlje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.

Pre podne će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar. Ujutru