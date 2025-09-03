Dan pešačenja „Korak bliže zdravlju“ 27. i 28. septembra u celoj Srbiji

RTV pre 1 sat  |  RTV
Dan pešačenja „Korak bliže zdravlju“ 27. i 28. septembra u celoj Srbiji

BEOGRAD - Planinarski savez Srbije 27. i 28. septembra 2025, kao i dugi niz godina do sada, organizuje najveću sportsko-rekreativnu manifestaciju - Dan pešačenja, pod sloganom „Korak bliže zdravlju“.

Dan pešačenja predstavlja poziv javnosti u Srbiji da se toga dana pokrene i hoda. Planinari iz cele Srbije animiraće stare i mlade, porodice, tinejdžere, penzionere, zaposlene, školarce i studente, da se priključe akciji i pešače. Tih dana će se pešačiti po označenim stazama u gradovima, parkovima, prirodi u okruženju, planinama Srbije, a centralna manifestacija održaće se na Rajcu. Cilj akcije je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja za unapređenje i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dani pešačenja "Korak bliže zdravlju" 27. i 28. septembra širom Srbije

Dani pešačenja "Korak bliže zdravlju" 27. i 28. septembra širom Srbije

N1 Info pre 8 minuta
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Dani pešačenja "Korak bliže zdravlju" 27. i 28. septembra širom Srbije

Dani pešačenja "Korak bliže zdravlju" 27. i 28. septembra širom Srbije

N1 Info pre 8 minuta
Kikinda: Počela sezona rezanja karfiola i kupusa

Kikinda: Počela sezona rezanja karfiola i kupusa

RTV pre 3 minuta
"Mali princ" za Feng Li i Zdravka Mićanovića, i Zoranu Đeriću posthumno

"Mali princ" za Feng Li i Zdravka Mićanovića, i Zoranu Đeriću posthumno

Subotica.com pre 33 minuta
Zborovi Zrenjanina pozivaju na protest sutra 4.9.2025. – “Mama, zašto imam novu učiteljicu?” PROTEST, 04.9.2025 19:30h

Zborovi Zrenjanina pozivaju na protest sutra 4.9.2025. – “Mama, zašto imam novu učiteljicu?” PROTEST, 04.9.2025 19:30h

Volim Zrenjanin pre 38 minuta
Drama, balet i muzika pod zvezdama obeležili Dan grada Subotice

Drama, balet i muzika pod zvezdama obeležili Dan grada Subotice

Subotica.com pre 13 minuta