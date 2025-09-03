Dan pešačenja „Korak bliže zdravlju“ 27. i 28. septembra u celoj Srbiji

BEOGRAD - Planinarski savez Srbije 27. i 28. septembra 2025, kao i dugi niz godina do sada, organizuje najveću sportsko-rekreativnu manifestaciju - Dan pešačenja, pod sloganom „Korak bliže zdravlju“.

Dan pešačenja predstavlja poziv javnosti u Srbiji da se toga dana pokrene i hoda. Planinari iz cele Srbije animiraće stare i mlade, porodice, tinejdžere, penzionere, zaposlene, školarce i studente, da se priključe akciji i pešače. Tih dana će se pešačiti po označenim stazama u gradovima, parkovima, prirodi u okruženju, planinama Srbije, a centralna manifestacija održaće se na Rajcu. Cilj akcije je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja za unapređenje i