Usluga e-recepta početkom 2026. i u privatnim zdravstvenim ustanovama

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Usluga e-recepta početkom 2026. i u privatnim zdravstvenim ustanovama

BEOGRAD - Javno preduzeće "Pošta Srbije" potpisalo je danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama NITES doo i MEDIT doo, kojim se omogućava usluga E-recept i u privatnim zdravstvenim ustanovama, a vršilac dužnosti generalnog direktora JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković je najavio, u prisustvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara, da će ta usluga biti dostupna već početkom naredne godine.

Privatne zdravstvene ustanove biće uključene u sistem elektronskog izdavanja recepata putem platforme elektronske podrške privatnom sektoru koju je razvila "Pošta Srbije". Time će biti omogućena integracija privatne zdravstvene prakse sa zdravstvenim informacionim sistemom Srbije i stvoreni tehnički uslovi da i lekari u privatnoj praksi umesto papirnih izdaju elektronske recepte na isti način kao u državnim zdravstvenim ustanovama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Pošta Srbije i partneri potpisali ugovor o usluzi eRecept

Pošta Srbije i partneri potpisali ugovor o usluzi eRecept

Vesti online pre 1 sat
Od 1. januara elektronski recepti i u privatnom zdravstvu

Od 1. januara elektronski recepti i u privatnom zdravstvu

NIN pre 1 sat
Usluga elektronskih recepata od danas dostupna i u privatnim zdravstvenim ustanovama

Usluga elektronskih recepata od danas dostupna i u privatnim zdravstvenim ustanovama

Sputnik pre 1 sat
Od 1. januara eRecept i u privatnom zdravstvu - Softversko rešenje upozoravaće koji lekovi ne smeju da se piju zajedno

Od 1. januara eRecept i u privatnom zdravstvu - Softversko rešenje upozoravaće koji lekovi ne smeju da se piju zajedno

Ekapija pre 3 sata
Uvodi se e-recept u privatnom zdravstvu, Pošta Srbije potpisala ugovor

Uvodi se e-recept u privatnom zdravstvu, Pošta Srbije potpisala ugovor

Serbian News Media pre 3 sata
Usluga elektronskih recepata od danas dostupna i u privatnim zdravstvenim ustanovama

Usluga elektronskih recepata od danas dostupna i u privatnim zdravstvenim ustanovama

Euronews pre 4 sati
E-recept od sada i u privatnim ordinacijama Evo kako će funkcionisati

E-recept od sada i u privatnim ordinacijama Evo kako će funkcionisati

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborZoran AnđelkovićZlatibor Lončar

Ekonomija, najnovije vesti »

Koliko koštaju gejming konzole?

Koliko koštaju gejming konzole?

Kamatica pre 13 minuta
Dogovor na vidiku: Kamiondžije obustavile proteste, rešenje stiže iz Srbije

Dogovor na vidiku: Kamiondžije obustavile proteste, rešenje stiže iz Srbije

Serbian News Media pre 13 minuta
Odluka koja je mogla da promeni IT svet: Američki sud promenio stav: Gugl neće biti podeljen

Odluka koja je mogla da promeni IT svet: Američki sud promenio stav: Gugl neće biti podeljen

Blic pre 23 minuta
Vlada Srbije na osnovu šturih objašnjenja ove godine donela 117 rešenja o upotrebi budžetske rezerve

Vlada Srbije na osnovu šturih objašnjenja ove godine donela 117 rešenja o upotrebi budžetske rezerve

Radio 021 pre 13 minuta
Srbi nekad jurili da rade u Nemačkoj, a SAD Plate mizerne! Ovako nije bilo ni pre 6 godina - Šta im se desilo?

Srbi nekad jurili da rade u Nemačkoj, a SAD Plate mizerne! Ovako nije bilo ni pre 6 godina - Šta im se desilo?

Kurir pre 8 minuta