Usluga elektronskih recepata od danas dostupna i u privatnim zdravstvenim ustanovama

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Usluga elektronskih recepata od danas dostupna i u privatnim zdravstvenim ustanovama
Javno preduzeće "Pošta Srbije" potpisalo je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama NITES doo i MEDIT doo, kojim se omogućava usluga E-recept, odnosno rad savremenog softverskog rešenja koji će uključiti privatne zdravstvene ustanove u sistem elektronskog izdavanja recepata i to putem platforme elektronske podrške privatnom sektoru koju je razvila "Pošta Srbije". Time će biti omogućena integracija privatne zdravstvene prakse sa zdravstvenim
