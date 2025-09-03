E-recept od sada i u privatnim ordinacijama Evo kako će funkcionisati

BEOGRAD: Javno preduzeće „Pošta Srbije“ potpisalo je danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama NITES doo i MEDIT doo, kojim se omogućava usluga E-recept i u privatnim zdravstvenim ustanovama, a vršilac dužnosti generalnog direktora JP „Pošta Srbije“ Zoran Anđelković je najavio, u prisustvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara, da će ta usluga biti dostupna već početkom naredne godine.

Privatne zdravstvene ustanove biće uključene u sistem elektronskog izdavanja recepata putem platforme elektronske podrške privatnom sektoru koju je razvila „Pošta Srbije“. Time će biti omogućena integracija privatne zdravstvene prakse sa zdravstvenim informacionim sistemom Srbije i stvoreni tehnički uslovi da i lekari u privatnoj praksi umesto papirnih izdaju elektronske recepte na isti način kao u državnim zdravstvenim ustanovama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar