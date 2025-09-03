Lideri Rusije, Kine i Severne Koreje prvi put na jednom mestu nakon 66 godina

Sputnik pre 5 sati
Lideri Rusije, Kine i Severne Koreje prvi put na jednom mestu nakon 66 godina

Po prvi put posle više od pola veka, lideri Rusije, Severne Koreje i Kine okupili su se na paradi u Pekingu, saopštio je „Blumberg“.

Prisustvo lidera sa pet kontinenata na današnjoj paradi pokazalo je opšte priznanje međunarodne zajednice istorijskog doprinosa Kine i njenog značaja za svet, saopštilo je ranije kinesko Ministarstvo spoljnih poslova. Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Prikazano je savremeno naoružanje, od dronova i hipersoničnih raketa do novih podvodnih dronova i protivbrodskih sistema. Predsednik Si
