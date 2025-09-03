Brena i Boba van sebe od sreće: Ponosni deka posebno emotivan zbog rođenja unuke

Story pre 55 minuta
Brena i Boba van sebe od sreće: Ponosni deka posebno emotivan zbog rođenja unuke

Velika radost zavladala je u porodici Živojinović nakon što je pevačica Aleksandra Prijović danas na svet donela devojčicu.

Presrećni roditelji Aleksandra i Filip Živojinović dobili su drugo dete, a vest da je njihova porodica bogatija za još jednog člana posebno je usrećila Lepu Brenu i njegovog oca, proslavljenog tenisera Slobodana Bobu Živojinovića. Boba, koji je već godinama poznat kao stub porodice, nije mogao da sakrije koliko je emotivno doživeo trenutak kada je saznao da je postao deka devojčice. On se ubrzo oglasio i u kratkoj izjavi otkrio prve utiske nakon što je stigla unuka
Otvori na story.rs

Povezane vesti »

Boba Živojinović ne krije radost: Ponosni deka se oglasio i otkrio prve utiske

Boba Živojinović ne krije radost: Ponosni deka se oglasio i otkrio prve utiske

Mondo pre 1 sat
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo

Hello pre 1 sat
Čestitamo: Porodila se Aleksandra Prijović, oduševiće vas ime naslednice

Čestitamo: Porodila se Aleksandra Prijović, oduševiće vas ime naslednice

Svet & Skandal pre 1 sat
Porodila se Aleksandra prijović! Filip doleteo u porodilište, a evo kako se osećaju mama i beba

Porodila se Aleksandra prijović! Filip doleteo u porodilište, a evo kako se osećaju mama i beba

Kurir pre 1 sat
Oglasio se Boba Živojinović nakon što je dobio unuku! Deda puca od sreće, izustio samo jedno

Oglasio se Boba Živojinović nakon što je dobio unuku! Deda puca od sreće, izustio samo jedno

Alo pre 1 sat
Poznato zdravstveno stanje Aleksandre Prijović nakon porođaja u porodici Živojinović posle toliko godina desio se presedan!

Poznato zdravstveno stanje Aleksandre Prijović nakon porođaja u porodici Živojinović posle toliko godina desio se presedan!

Alo pre 1 sat
Detalj koji je mnogima promakao nakon aleksandrinog porođaja Pevačica ćerki namenila jednu stvar, Filip se tu ništa nije pitao…

Detalj koji je mnogima promakao nakon aleksandrinog porođaja Pevačica ćerki namenila jednu stvar, Filip se tu ništa nije pitao

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Brena i BobaAleksandra PrijovićAleksandar Prijović

Zabava, najnovije vesti »

Brena i Boba van sebe od sreće: Ponosni deka posebno emotivan zbog rođenja unuke

Brena i Boba van sebe od sreće: Ponosni deka posebno emotivan zbog rođenja unuke

Story pre 55 minuta
Steffen Kummerer (Obscura): “Dok postoji strast, tu je i kreativna energija”

Steffen Kummerer (Obscura): “Dok postoji strast, tu je i kreativna energija”

Balkan Rock pre 40 minuta
Brat birao igračke za sestru: Ovako su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović opremili sobu za bebu Ariju

Brat birao igračke za sestru: Ovako su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović opremili sobu za bebu Ariju

Blic pre 26 minuta
Čovek tražio pomoć zbog zmije u autu: Šok je usledio dan kasnije kada je ugledao u svom stanu, odmah je pozvao pomoć!

Čovek tražio pomoć zbog zmije u autu: Šok je usledio dan kasnije kada je ugledao u svom stanu, odmah je pozvao pomoć!

Blic pre 15 minuta
Tri horoskopska znaka koja najčešće pate od noćnih mora

Tri horoskopska znaka koja najčešće pate od noćnih mora

Vesti online pre 20 minuta