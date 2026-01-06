Vuk Mob se oglasio za Telegraf nakon što je verio devojku, pa otkrio detalje: "Prsten sam kupio, nije nasleđe"

Reper Vuk Mob verio je svoju devojku Aleksandru, sa kojom je u vezi oko dve godine.

Nakon veridbe, muzičar se oglasio za Telegraf i otkrio detalje. - Kupio sam joj prsten, nije nasleđe. Desio se prosto momenat i osetio sam da je to to. Želim sa njom da provedem život i da budemo zajedno i u dobru i zlu - rekao je Vuk Mob. Aleksandra se odmah oglasila na društvenim mrežama i podelila fotografiju prstena kojim ju je zaprosio - prsten od žutog zlata sa kamenom. - Rekla sam 'da' čoveku koji zna da ljubomora dolazi iz ljubavi, i da telefon uvek stoji